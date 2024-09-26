Зеленский встретился с Байденом и представил ему план победы 1 26.09.2024, 21:50

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Первые подробности.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден встретились в Белом доме в Вашингтоне. В ходе переговоров украинский лидер подробно представит детали своего плана победы в войне с РФ.

Детальнее о встрече двух лидеров и что этому предшествовало – в материале РБК-Украина.

Как сообщил корреспондент «Укринформа» в Вашингтоне, украинский и американский лидеры проводят встречу в Овальном кабинете Белого дома.

Как отмечает CNN, визит Зеленского в Белый дом в четверг может стать его последним шансом убедить Байдена усилить помощь Украине перед тем, как американский президент покинет свой пост.

Точные детали плана победы, который представит президент Украины, неизвестны, поскольку украинская сторона его тщательно держала в тайне, пока он не будет представлен американскому лидеру.

Впрочем, по информации СМИ из западных источников известно, что этот план содержит четыре ключевых момента: запрос на гарантии безопасности; продолжение операции Украины в Курской области, чтобы обеспечить территориальные «козыри» для переговоров; запрос на «конкретное» передовое оружие и международную финансовую помощь экономике. Кроме того, как подтвердили в ОП, в перечне также есть и приглашение Украины в НАТО.

Сам Зеленский ранее кратко рассказал, что план победы рассчитан на «быстрые решения» партнеров и сработает, если они будут выполнены в ближайшие два месяца.

Также, как ожидается, одной из главных тем встречи Байдена и Зеленского может стать призыв Украины о предоставлении разрешения сбивать западное оружие вглубь территории РФ. В частности, это касается таких ракет, как Storm Shadow и ATACMS.

Зеленский ранее выражал уверенность, что такие союзники как Франция, Британия, Италия и Германия позволят удары в тыл РФ, но нужно решение США, которые пока такого разрешения не давали.

Отметим, что отдельно украинский лидер проведет встречу с вице-президентом Камалой Харрис, баллотирующейся в президенты США от демократов. Она пройдет после того, как Зеленский завершит разговор с Байденом.

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