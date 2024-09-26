Голливудский актер с белорусскими корнями Майкл Дуглас отметил 80-летие 26.09.2024, 22:07

Его предки приехали в Америку из белорусских Чаус.

Звезде Голливуда Майклу Дугласу, предки которого приехали в США из Беларуси, исполнилось 80 лет.

Майкл Дуглас родился 25 сентября 1944 года в штате Нью-Джерси в семье знаменитого киноактера Кирка Дугласа.

Кирк прожил 103 года и стал одной из легенд мирового кинематографа. Он в родился в 1916 в Америке и был четвертым ребенком в еврейской семье. Его родители Гершл Даниелович и Брайна Даниелович эмигрировали в США в 1910 году из белорусского города Чаусы, который находится в Могилевской области.

Уже в Новом свете родители изменили имена, став Харри и Бертой Демски.

Кирк Дуглас любил вспоминать свою историческую родину: «Я точно знаю, откуда родом мои предки. Это место называется Могилев. Я никогда не забывал свое настоящее имя – Исур Даниелович. Потом я стал Изадор, Изя Демский, по фамилии моего дяди. Я всегда ненавидел это имя. Режиссер университетского театра придумал мне сценический псевдоним Кирк Дуглас».

Блестящая карьера Кирка длилась более чем полвека и была отмечена различными призами, в том числе «Оскаром» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Дуглас очень много снимался в 50-е и 60-е. В советский прокат попало всего несколько картин с его участием: «Жажда жизни» (1956), где он играл Винсента Ван Гога, «Викинги» (1958) и знаменитый «Спартак» (1960).

Сын Кирка — Майкл — стал еще более знаменитым актером. Карьера Дугласа началась в начале 1970-х со второстепенной роли в телесериале «Улицы Сан-Франциско». В возрасте 31 года с помощью отца, которому принадлежали права на книгу Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки», стал продюсером одноименного фильма Милоша Формана.

Этот фильм принес ему «Оскара» за лучший фильм. Еще один «Оскар» (за лучшую мужскую роль) Дуглас получил за фильм «Уолл-стрит» Оливера Стоуна. Кроме того, у него есть шесть «Золотых глобусов», а также премии «Эмми».

В числе лучших фильмов Дугласа называют «Роман с камнем», «Роковое влечение», «Уолл-стрит», «Война в семействе Роуз», «Основной инстинкт», «Падение», «Трафик», «Игра», «Без лица», а еще он снимался в таких популярных сериалах как «Метод Комински», «Рэтчед».

Первой женой Дугласа стала дочь дипломата Дайандра Лакер, в 1978 году родившая ему сына Кэмерона. Второй раз Майкл женился в 2000 году на британской актрисе Кэтрин Зете-Джонс, с которой они родились в один день с разницей в 25 лет. У них двое детей: Дилан Майкл и Кэрис Зета.

В 2010 году Майклу поставили диагноз «рак гортани». Обнаружили болезнь на четвертой стадии. Майкл при поддержке жены отменил съемки и посвятили все время лечению. Дуглас не сомневался в своей победе и победил.

Майкл Дуглас также помнит о своих белорусских корнях, а в разных районах Беларуси живут дальние родственники Майкла.

Интересно, что в этом году Майкл Дуглас участвовал в американском телешоу «В поисках корней» вместе с еще одной звездой Скарлетт Йоханссон. И там выяснилось, что у них идентичные ветви ДНК на четырех разных хромосомах. Это говорит о родстве.

Скарлетт как-то призналась: «Моя семья родом из Минска. И моя мама очень надеется, что они когда-нибудь туда съездят».

А если конкретней, то белорусско-еврейские корни Скарлетт из Несвижа. Там жили еще ее прадед Ицхак и прабабушка Ханна Ходаш. Прадед работал сапожником, и когда появилась возможность в межвоенное время, собрался и уехал с женой в Нью-Йорк.

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