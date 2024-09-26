Израиль ликвидировал командира воздушных сил «Хезболлы» 26.09.2024, 23:31

ЦАХАЛ раскрыл подробности.

ЦАХАЛ раскрыл подробности уничтожения Мухаммада Хусейна Сорура (известного под именем Абу-Салех) на юге Бейрута. Он занимался производством и запуском дронов и даже консультировал в этом вопросе хуситов.

Сорур присоединился к «Хезболле» в 1980-х годах и успел побывать на самых разных постах. Он командовал ПВО, потом возглавлял подразделение «Азиз» в составе элитных сил «Радуан». Был представителем группировки в Йемене и консультировал хуситов в вопросах развития беспилотных систем, передает сайт «Детали».

Последние годы Сорур был одним из лидеров по развитию БПЛА в Ливане. Он создавал площадки по производству разведывательных и боевых дронов, нередко маскируя их под гражданскими зданиями. За месяцы нынешней войны Сорур участвовал в запуске множества дронов-камикадзе по территории Израиля.

ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации. На нем видны четыре небольших взрыва в третьем этаже многоэтажного дома в Дахии, подконтрольном «Хизбалле» районе на юге столицы Ливана. Ранее местные СМИ сообщали, что ракеты были запущены с F-35. Смерть Сорура подтвердили Reuters и ливанские источники. Кроме него погибли еще несколько человек.

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