Израиль ликвидировал командира воздушных сил «Хезболлы»
- 26.09.2024, 23:31
ЦАХАЛ раскрыл подробности.
ЦАХАЛ раскрыл подробности уничтожения Мухаммада Хусейна Сорура (известного под именем Абу-Салех) на юге Бейрута. Он занимался производством и запуском дронов и даже консультировал в этом вопросе хуситов.
Сорур присоединился к «Хезболле» в 1980-х годах и успел побывать на самых разных постах. Он командовал ПВО, потом возглавлял подразделение «Азиз» в составе элитных сил «Радуан». Был представителем группировки в Йемене и консультировал хуситов в вопросах развития беспилотных систем, передает сайт «Детали».
Последние годы Сорур был одним из лидеров по развитию БПЛА в Ливане. Он создавал площадки по производству разведывательных и боевых дронов, нередко маскируя их под гражданскими зданиями. За месяцы нынешней войны Сорур участвовал в запуске множества дронов-камикадзе по территории Израиля.
ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации. На нем видны четыре небольших взрыва в третьем этаже многоэтажного дома в Дахии, подконтрольном «Хизбалле» районе на юге столицы Ливана. Ранее местные СМИ сообщали, что ракеты были запущены с F-35. Смерть Сорура подтвердили Reuters и ливанские источники. Кроме него погибли еще несколько человек.