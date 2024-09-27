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Канада и Франция помогут Украине в кибервойне с Россией

  • 27.09.2024, 3:19
Канада и Франция помогут Украине в кибервойне с Россией

Страны приняли совместную декларацию.

Канада и Франция будут совместно помогать Украине защищаться от российской агрессии в киберпространстве.

Как сообщает «Укринформ», об этом говорится в совместной франко-канадской декларации, принятой во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Канаду, передает «Укринформ».

«Наши вооруженные силы продолжат углублять стратегическое сотрудничество в сфере киберзащиты в поддержку Украины. Мы решительно настроены работать с Украиной и нашими партнерами, способствуя Украине в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности от российской агрессии, как в традиционной сфере, так и в киберпространстве», - говорится в заявлении.

Отмечается, что Канада и Франция также «усилят сотрудничество в области тренировок и обеспечения Украины военным оборудованием в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины».

Париж и Оттава также пообещали «продолжать усилия по возвращению украинских детей, депортированных в Россию». «Канада и Франция будут поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, чтобы остановить российскую захватническую войну, которая грубо нарушает международное право, в том числе Устав ООН. Наша поддержка независимости Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ — непоколебима», - отмечается в документе.

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