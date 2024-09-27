Канада и Франция помогут Украине в кибервойне с Россией 27.09.2024, 3:19

Страны приняли совместную декларацию.

Канада и Франция будут совместно помогать Украине защищаться от российской агрессии в киберпространстве.

Как сообщает «Укринформ», об этом говорится в совместной франко-канадской декларации, принятой во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Канаду, передает «Укринформ».

«Наши вооруженные силы продолжат углублять стратегическое сотрудничество в сфере киберзащиты в поддержку Украины. Мы решительно настроены работать с Украиной и нашими партнерами, способствуя Украине в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности от российской агрессии, как в традиционной сфере, так и в киберпространстве», - говорится в заявлении.

Отмечается, что Канада и Франция также «усилят сотрудничество в области тренировок и обеспечения Украины военным оборудованием в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины».

Париж и Оттава также пообещали «продолжать усилия по возвращению украинских детей, депортированных в Россию». «Канада и Франция будут поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, чтобы остановить российскую захватническую войну, которая грубо нарушает международное право, в том числе Устав ООН. Наша поддержка независимости Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ — непоколебима», - отмечается в документе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com