Канада и Франция помогут Украине в кибервойне с Россией
- 27.09.2024, 3:19
Страны приняли совместную декларацию.
Канада и Франция будут совместно помогать Украине защищаться от российской агрессии в киберпространстве.
Как сообщает «Укринформ», об этом говорится в совместной франко-канадской декларации, принятой во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Канаду, передает «Укринформ».
«Наши вооруженные силы продолжат углублять стратегическое сотрудничество в сфере киберзащиты в поддержку Украины. Мы решительно настроены работать с Украиной и нашими партнерами, способствуя Украине в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности от российской агрессии, как в традиционной сфере, так и в киберпространстве», - говорится в заявлении.
Отмечается, что Канада и Франция также «усилят сотрудничество в области тренировок и обеспечения Украины военным оборудованием в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины».
Париж и Оттава также пообещали «продолжать усилия по возвращению украинских детей, депортированных в Россию». «Канада и Франция будут поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, чтобы остановить российскую захватническую войну, которая грубо нарушает международное право, в том числе Устав ООН. Наша поддержка независимости Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ — непоколебима», - отмечается в документе.