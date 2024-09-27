Зеленский встретился с Харрис
- 27.09.2024, 5:02
Она пообещала работать над тем, чтобы Украина «одержала верх в этой войне».
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 26 сентября, встретился с кандидатом в президенты США от Демократической партии, вице-президенткой Камалой Харрис.
Во время совместной пресс-конференции, которую транслирует Белый дом, Харрис заявила, что гордится поддержкой Украины, продолжит ее поддерживать и работать над тем, чтобы Украина «одержала верх в этой войне». Она также подчеркнула, что борьба Украины важна для американского народа, а поддержка Киева соответствует стратегическим интересам США.
«История показала нам, что если мы позволяем таким агрессорам, как Путин, безнаказанно захватывать территорию, они не останавливаются. И Путин может нацелиться на Польшу, страны Балтии и других союзников по НАТО. Мы также знаем, что другие потенциальные агрессоры в мире наблюдают. Если Путину позволят победить, это их только поощрит. И история четко напоминает нам, что США не могут и не должны изолироваться от остального мира», — сказала Харрис.
Вице-президент отметила, что условия завершения войны не должны обсуждаться без Украины.
Харрис также отдельно подчеркнула, что предложения Украине «сдать значительную часть своей суверенной территории и принять „нейтралитет“» являются неприемлемыми и опасными. Это предложения не мира, а капитуляции, и они ничем не отличаются от путинских, добавила политик.