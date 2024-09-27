Трамп сегодня встретится с Зеленским 14 27.09.2024, 7:42

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Встреча состоится в нью-йоркском небоскребе Trump Tower.

Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп встретятся сегодня, 27 сентября. Это произойдет в Нью-Йорке.

Об этом сообщает американское издание NBC News.

По словам Трампа во время пресс-конференции, встреча состоится в нью-йоркском небоскребе Trump Tower.

Она планируется на 9:45 по местному времени (17:45 - по минскому времени).

Журналист обнародовал в сети заявление бывшего президента Штатов в четверг относительно данной встречи с Зеленским.

По словам Трампа, инициатива по встрече была от президента Украины, и он на нее согласился.

«Президент Зеленский попросил встретиться со мной, и я встречусь с ним завтра утром около 9:45 в Трамп-тауэре», - цитирует Трампа корреспондент.

Встреча была под вопросом

Стоит отметить, что ранее обозреватели выражали сомнения в возможности встречи Трампа и Зеленского, который с понедельника находится в США с официальным визитом.

Так, украинский президент во время встреч в четверг уже представил американскому коллеге Джо Байдену и вице-президенту США и кандидату на пост главы государства Камале Харрис план победы Украины. При этом Зеленский ранее озвучивал намерения показать соответствующую инициативу и Трампу.

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