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Reuters: Страны Запада готовятся эвакуировать население Ливана на случай войны с Израилем

  • 27.09.2024, 7:53
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Reuters: Страны Запада готовятся эвакуировать население Ливана на случай войны с Израилем

Убежище людям согласны предоставить Турция и Кипр.

Ряд стран Запада рассматривают возможность эвакуации населения Ливана в случае начала полномасштабной войны страны с Израилем. Убежище людям согласны предоставить Турция и Кипр.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Кипр является ближайшей страной-членом Европейского Союза, расположенной примерно в 264 км от Ливана. Он был в авангарде усилий по оказанию морской помощи Сектору Газа, а в прошлом использовался для координации эвакуации из Ливана.

В 2006 году Кипр принял около 60 тысяч беженцев после начала израильско-израильской войны. Нынешнее потенциальное наземное вторжение Израиля на юг Ливана и ответ со стороны «Хезболлы» в виде обстрелов баллистическими ракетами и беспилотниками, может означать массовую эвакуацию как из Ливана, так и из отдельных районов Израиля.

«У нас есть запросы от ряда стран, не только из Европейского Союза, но и из других третьих стран. Мы готовы сыграть эту роль в случае необходимости. Мы сделали это в 2006 году и готовы сделать это снова. Это трудно, но это наш моральный долг», - заявил президент Кипра Никос Христодулидис в интервью Reuters на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Отмечается, что тысячи граждан нескольких стран, включая США, Францию, Великобританию и Германию, живут в Ливане или путешествуют через эту страну. Все они в течение последних месяцев работали над подготовкой планов с Кипром на случай полномасштабной войны.

По словам дипломатов, другие страны, которые не имеют необходимой военной инфраструктуры в регионе, также будут нуждаться в помощи при эвакуации своих граждан.

Роль Турции

Западные государства также работают над подготовкой к возможной эвакуации ливанцев с Турцией. Если ливанские аэропорты не смогут быть использованы, эвакуация, наиболее вероятно, будет происходить морским путем из порта Триполи на севере Ливана в Мерсин на юге Турции.

По словам дипломатов, приказ об эвакуации еще не отдан. Но все может измениться, если Израиль сконцентрирует войска на ливанской границе.

Помощь Франции и союзников по ЕС

Франция имеет около 20 тысяч граждан в Ливане и 1000 военнослужащих в составе миротворческой миссии ООН. Министерство обороны Франции отказалось комментировать конкретные планы, но заявило, что имеет надежные планы на октябрь 2024 года.

Европейские дипломаты сообщили, что Франция поддерживает связь с США, у которых в Ливане находятся около 50 тысяч граждан, а также с Великобританией и Германией, чтобы координировать свои действия с Кипром.

По словам американских чиновников, Вашингтон призвал граждан США покинуть Ливан, но Госдепартамент не отдавал приказа об эвакуации американского персонала и не обращался за помощью к американским военным для эвакуации американцев.

Помочь в случае эвакуации также могут американские войска, которые были недавно развернуты в регионе.

Париж имеет в регионе военный корабль, который может эвакуировать около 150 человек, а также корабль для перевозки вертолетов в режиме ожидания, который может принять в 10 раз больше. Однако два французских дипломата отметили, что понадобится несколько дней для того, чтобы добраться до региона с юга Франции.

Министерство обороны Франции сообщило, что французские, кипрские, греческие и итальянские военно-морские силы проводили учения в регионе с 14 по 18 сентября, в ходе которых отрабатывалась эвакуация граждан из Ливана.

По словам дипломатов, одним из вызовов будет обеспечение быстрого воздушного моста с Кипра, учитывая большое количество людей, которые за короткий промежуток времени прибыли на остров.

«Настоящий вызов во всем этом заключается в том, что понадобится несколько дней, даже недель, чтобы вывезти большинство иностранных граждан из Ливана, не говоря уже об Израиле, а это означает, что людям в Ливане могут сказать «держитесь», пока израильские F-35 и ракеты «Хезболлы» поднимаются в небо», - сказал один из европейских дипломатов.

Также для эвакуации могут быть использованы две британские военные базы на Кипре. У Британии около 10 тысяч граждан в Ливане. На этой неделе Лондон заявил, что перебрасывает войска на остров. Также у британцев есть военные корабли на месте, чтобы помочь эвакуации.

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