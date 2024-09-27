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В России похоронили первую заключенную, которая ушла на войну

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  • 27.09.2024, 7:56
  • 15,358
В России похоронили первую заключенную, которая ушла на войну

Она провоевала всего два месяца.

Россиянка Елена Пимоненкова сидела в колонии под Ленинградом за разбой, совершенный в состоянии алкогольного опьянения. Ей оставался год до выхода на свободу, но она заключила контракт с Минобороны РФ и оказалась в воинской части. Через два месяца после этого женщину похоронили. О судьбе гражданки РФ, которая решила присоединиться к преступлениям российской армии, рассказало издание 47news.

РосСМИ написало статью о первой российской экс-заключенной, которая погибла после заключения контракта с Минобороны. 37-летняя женщина отбывала срок в Тосненском районе Ленинградской области и в мае 2024 года решила присоединиться к ВС РФ. Аналогичное желание возникло еще у 60 россиянок, но отобрали только 10: учитывали преступления, за которые их наказали, поведение, особенности характера. Пимоненкова стала стрелком-санитаром в штурмовом взводе. Через два месяца, 27 августа, семья узнала о ее смерти. Место смерти — не места боевых действий в Украине, отметили журналисты. Событие произошло в селе Спорное Белгородской области (в 60 км от границы). Причина смерти — ДТП, сообщили сестре. В то же время, накануне состоялся странный звонок, в котором мужской голос обещал «отучить Елену от вредных привычек».

Издание опубликовало фото погибшей. На фото Пимоненкова — в российской военной форме, носит кепку с позывным «Пастор». Женщина говорила родным: радуется, что теперь «не зечка».

Журналисты издания «Важные истории» установили, что погибшая 23 раза привлекалась к уголовной ответственности. Среди ее преступлений — кражи, грабеж, угрозы убийством, угон авто.

Отметим, издание The New York Post в июне 2024 года рассказало о деталях вербовки женщин-заключенных в российскую армию. Как выяснилось, их начали вербовать осенью 2023 года. Точное количество лиц, которые на это согласились, не известно. В то же время есть данные, что из одной колонии забрали в армию 40 человек из 400. Сначала таким женщинам не обещали помилования, как это было с женщинами. Весной правила изменились: начали обещать снятие судимости и даже говорили о зарплате в размере 2 тыс. долл.

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