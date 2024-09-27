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В трех районах Минска пропала вода

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  • 27.09.2024, 8:13
  • 3,006
В трех районах Минска пропала вода

Причиной стал прорыв магистрального водопровода.

Перебои с водой произошли в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах Минска, включая район «Минск-Мир».

Причиной стало повреждение магистрального водопровода, в результате чего вода пропала или ее качество ухудшилось.

Минскводоканал заявил, что принимает все необходимые оперативные меры для восстановления водоснабжения.

Магистральный водопровод прорвало в деревне Климовичи под Минском. Над устранением проблемы работают спецтехника и МЧС.

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