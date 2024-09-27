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Спецназ ФСБ в Курской области столкнулся с большой проблемой

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  • 27.09.2024, 8:24
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Спецназ ФСБ в Курской области столкнулся с большой проблемой

Американские аналитики раскрыли детали.

Спецназовцы Федеральной службы безопасности России, которым Владимир Путин поручил провести контртеррористическую операцию в Курской области, не имеют для этого достаточной подготовки и оборудования. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 26 сентября.

«Спецназ ФСБ обычно проводил контртеррористические операции против небольших террористических групп и, вероятно, не имеет достаточной подготовки и оборудования, необходимых для реагирования на украинские подразделения, которые проводят комбинированные вооруженные атаки», — говорится в отчете.

Аналитики объяснили, что ФСБ пытается координировать боевые задачи с Министерством обороны РФ и российскими военными, несмотря на то, что контролирует антитеррористическую операцию в Курской области.

В ISW напомнили, что неназванный офицер ФСБ сообщил «Новой газете в Европе», что группы «Альфа» и «Вымпел» плохо приспособлены для ведения общевойсковых боев с применением тяжелой техники против регулярных вооруженных сил.

Кроме того, другой источник, близкий к российским спецслужбам, сообщил «Новой газете в Европе», что Центр специальных операций ФСБ не имеет «общей связи» с российскими воинскими частями и что до сих пор нет общего штаба для координации боевых задач между ФСБ и российскими военными.

Аналитики подчеркнули, что Владимир Путин сначала поручил ФСБ провести контртеррористическую операцию в Белгородской, Брянской и Курской областях, но затем начал поручать одинаковые задачи Министерству обороны РФ, ФСБ и Росгвардии. Таким образом, по мнению аналитиков, Кремль и российское военное командование пытались создать слаженную и эффективную структуру командования и управления в Курской области.

«Остается непонятным, какие обязанности относятся к компетенции контртеррористической операции ФСБ или Координационного совета Минобороны РФ», — говорится в отчете.

В ISW подчеркнули, что дублирование задач и слабые структуры, скорее всего, и в дальнейшем будут создавать трения между ФСБ и МО России.

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