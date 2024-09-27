«Быстрее, чем поехать в Европу» 4 27.09.2024, 8:32

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Белоруска съездила в Японию и делится впечатлениями.

Для многих белорусов поездка в Японию может казаться далекой мечтой. Но в реальности все намного проще, чем кажется. Айтишница из Могилева Александра Белозорова рассказала devby.io, как получить японскую визу, почему стоит отправиться в эту удивительную страну и поделилась своим маршрутом.

Как сделать визу в Японию

Посольство Японии находится в центре Минска, недалеко от ТЦ «Галерея». Обычное помещение на 8 этаже. Процесс подачи документов был максимально простым и оставил только положительные впечатления. Сотрудники вежливые и дружелюбные.

Некоторые важные факты о визе:

Виза бесплатная.

Процент отказов минимален.

Записываться заранее не нужно. Достаточно прийти в посольство с 9.00 до 11.30 в будний день. Очереди на момент подачи в июне 2024 года не было. Подача заняла 10−15 минут.

Документы схожи с шенгенской визой: выкупленные авиабилеты, частично оплаченные отели, выписка со счета за три месяца, визовая анкета и программа пребывания по дням. У меня взяли только выписку, авиабилеты и анкету. Программа пребывания была просмотрена на месте, но оставили ее мне.

Ответ о готовой визе приходит через 5−6 рабочих дней. В моем случае мне позвонили по телефону и сообщили, что виза готова. Виза выдается на 30 дней с коридором в три месяца.

Почему Япония?

Я давно мечтала посетить Японию. Она казалась мне таинственной, далекой, непонятной в плане культуры, но при этом технологически развитой.

Были вещи, которые я знала и точно хотела попробовать, вроде японского караоке (из фильма Lost in translation). Люблю бани — поэтому хотела сходить в японские онсены (это природные горячие источники, их около 27 тысяч в Японии). Попробовать настоящий рамен и матчу, сходить в студию Гибли (есть ли тут любители Хаяо Миядзаки?). Проехать на синкансэне (высокоскоростной поезд, который разгоняется до 320 км/ч). Увидеть Фудзияму (я этот план даже перевыполнила!).

Я рассматривала для отпуска Европу, однако, решилась на Японию по нескольким факторам:

Безопасность. Япония входит в число самых безопасных стран мира.

Перелет занимает 11 часов с 2 пересадками — сравнимо с ожиданием на границе в Европу.

Бесплатная и быстрая виза.

Неизведанная культура и Азия — это новые впечатления.

Цены на отели ниже, чем в Европе, при этом уровень сервиса зачастую выше.

Как добраться из Беларуси в Японию

Я летела авиалиниями ChinaEastern из Москвы с пересадкой в Пекине. Полет до Пекина занял семь часов, а от Пекина до Токио — три часа. Обратно я летела из Осаки с той же самой пересадкой в Пекине.

Билеты в эконом-классе я купила за 655 евро в обе стороны за 4 месяца до поездки. Рейсы были комфортные, питание полноценное, багаж по 23 кг в обе стороны был в стоимости билета.

Маршрут

Когда я планировала маршрут, то ориентировалась на местные фестивали. В Японии круглый год проходят разные праздники и события, которые позволяют лучше узнать страну и культуру. Календарь фестивалей можно найти на сайте JapanTravel — это помогает не только разнообразить программу, но и сэкономит время на планировании.

Одно из моих открытий: чтобы по-настоящему почувствовать атмосферу Японии, стоит не только посещать большие города, но и выезжать в глубинку.

Мои must-visit места:

Гора Фудзи (Fuji) — величественная гора и действующий вулкан, восхождение на который стало кульминацией моего путешествия.

Город Удзи (Uji) — родина матчи. Как любитель этого напитка, я не могла пропустить возможность попробовать лучшую матчу прямо на месте.

Universal Studios в Осаке и особенно Super Nintendo World — рай для поклонников Nintendo.

Fuji-Q Highland — парк аттракционов у подножия Фудзи, где находятся одни из самых высоких горок в мире.

Восхождение на Фудзи

Свое трехнедельное путешествие я начала с полуостров Изу (Izu), хоть и прилетела в Токио. До него добраться можно на скоростном за 40 минут (около 35 долларов) или обыкновенном поезде до двух часов (16 — 28 долларов) из Токио с одной пересадкой. В Японии очень хороший общественный транспорт.

Изу известен своей онсенной деревней в городе Shizenji и бамбуковым лесом. Не таким туристическим, но не менее красивым, как в Киото (древняя столица Японии). В этом регионе выращивают корни васаби. Поэтому в ресторанах вы можете попробовать свежий васаби.

Обязательный пункт моей программы — вулкан Фудзи, у его подножия расположились 5 озер. Самое известное — Кавагутико, вблизи которого находится небольшой город Фудзикавагутико. Этот городок и озеро можно объехать на арендном велосипеде, посетить храмы и пагоды. Именно отсюда удобнее всего взбираться на гору Фудзи по туристической тропе Йосшида (Yoshida), чтобы увидеть тот самый рассвет (Goraiko) на высоте 3776 метров.

По тропе Йосшида восходят на вершину Фудзи и старики, и дети. Путь занимает несколько дней, можно переночевать в горных домиках, которые нужно заранее бронировать. Снаряжение можно арендовать в городе.

Сезон восхождений открывается в июле большими салютами. В сезон на тропе Йосшида в день может быть до 4000 людей. Каждый час от станции Фудзикавагутико отходит автобус до 5-й станции горы Фудзи (2305 метров). Если хотите восходить с нуля, то начинайте от храма Аракура Фудзи.

Я поднималась на Фудзи одна. Специальную подготовку не проходила. Нужно только запастись водой, снеками и хорошим настроением. Полноценно поесть можно в горных домиках.

Если вы будете в районе Фудзи, обязательно посетите самые высокие японские горки Fuji-Q. Добраться до них можно на ретро-поезде. Лучше всего планировать посещение в будний день — билет после обеда стоит в 2 раза дешевле.

Атракцион «Fujiyama» долгое время был одним из самых высоких в мире. Мне повезло, людей было совсем немного, удалось прокатиться на известных горках по два раза, где-то даже в первых рядах!

Мацумото

Этот город славится своими старинными замками. Недалеко от Мацумото находится горная долина, некоторые ее называют Японские Альпы или Камикочи.

Дорога туда проходит по извилистым дорогам на автобусе, сквозь леса и водопады. Но по приезду вас будут ждать сказочные виды! Здесь вы можете встретить японских обезьянок (при хорошей погоде), сходить в онсен, прогуляться по тропам и попробовать местные сладости.

У каждого региона есть своя особенность, этот регион знаменит яблоками из Фудзи — заведения этого городка предлагают вам яблочные пироги, печенья, моти, пуддинги, лимонады — чего душа пожелает.

Рыбный маркет в Киото

В древней столице Японии Киото обязательно стоит посетить рыбный маркет (Nishiki Market). Это один из старейших маркетов в Японии, его история насчитывает несколько столетий.

Сейчас это превосходное место, для того, чтобы попробовать сезонные и локальные блюда Киото: свежие и сушеные морепродукты, японские сладости, суши, лапшу. А еще на рынке можно найти товары для дома: керамическую посуду, ножи и одежду. Здесь можно провести хоть целый день.

Что больше всего впечатлило в Японии?

Доверие. Японцы оставляют непристегнутые велосипеды прямо на улице. В некоторых отелях, где я останавливалась, вообще не было персонала: ключи от номера лежали в специальном боксе, а оплата происходила наличными, которые я оставляла в номере перед выездом. Единственная вещь, которую здесь могут украсть — зонтики. Перед магазинами стоят специальные стойки для зонтов, и иногда посетители случайно берут чужой.

Конбини (круглосуточные магазины). В Японии их более 50 000 — сети, такие как Seven Eleven, Family Mart и Lawson, буквально на каждом углу. В них можно найти всё: от свежих салатов до горячих напитков, а также товары для дома. В некоторых магазинах есть зоны для обеда, и они могут служить точками отправки посылок или местом для снятия наличных.

Выбор в маленьких магазинах большой и цены очень приятные. У каждого региона есть своя отличительная продукция. Ищите упаковку с надписью PREMIUM. Вот примеры цен для традиционного японского завтрака из Seven Eleven: стейк лосося (2,5 доллара), омлет (меньше 1 доллара), японская морская капуста (1 доллар), бобы натто (упаковка 3 шт, меньше 1 доллара), мисо суп (меньше 1 доллара), рис (меньше 1 доллара) .

Технологичность. Японские туалеты — это нечто: подогрев сидений, встроенные звуковые эффекты и несколько режимов очистки. И самое главное — они всегда чистые, даже в небольших магазинах или на станциях метро.

Сортировка отходов. В Японии практически нет мусорных баков на улицах, и мусор принято носить с собой, пока не найдется подходящее место для утилизации. Это не просто правило, а выражение уважения к обществу и окружающей среде.

Сезон дождей. Июнь — это сезон дождей, но японцы привыкли к этому: в каждом магазине продаются зонты, дождевики и водоотталкивающие спреи. В дождь жизнь не останавливается — люди продолжают гулять и работать, как обычно.

Не все знают английский. Но вам помогут, даже через переводчик. Удивительное чувство — вести увлеченную беседу через переводчик.

Лайфхаки

Отправляйте ваш багаж за вас. В Японии удобно путешествовать налегке, отправляя багаж из отеля в отель или в аэропорт с помощью специальной службы, отеля или даже магазинов! Ваш багаж доставят на следующий день. Это стоит около 16−22 долларов (в зависимости от размера и веса).

Купите региональные проездные и карточки SUICA/PASSMO. Проезд в поездах в Японии дорогой, особенно на дальние расстояния. Региональные проездные помогают сэкономить до 50% на транспорте. Из известных и использованных мною: Hakone pass, Izu Dream Pass, Kamikochi pass, Koyasan World Heritage Ticket.

С помощью карточек SUICA/PASSMO вы можете оплатить транспорт. Они работают везде. Пополнить можно через киоски, которые находятся на каждом шагу.

Лучший курс обмена валют — в аэропорту. Если планируете снимать наличные, лучше делать это там. Оплата картой в Японии также выгодна — курс получается примерно таким же, как при обмене валюты.

Бронирование отелей. Лучше использовать Agoda или Rakuten, где цены на 15−20% ниже, чем на Booking. Средняя стоимость номера в отеле — 45−70 долларов за ночь.

Реклама и брошюры. Это в Японии делается от души. Вы можете найти интересные предложения, например: сезонные сборы фруктов со скидками, музейные предложения, предложения ресторанов, онсенов и много всего остального!

Культура печатей. Вы можете вести дневник своего путешествия, проставляя печати в разных местах. На каждой станции метро/жд есть отдельный столик с печатями. Для печати на станциях подойдет обычный блокнот, но для храма (goshuin) потребуется специальная книжка (goshuincho). Приобрести ее только в храме — приятное дополнение к воспоминаниям о поездке.

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