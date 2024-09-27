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Лавров заявил о признании Россией ядерного статуса Северной Кореи

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  • 27.09.2024, 8:42
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Лавров заявил о признании Россией ядерного статуса Северной Кореи

Российский министр подчеркнул, что страны вновь «противостоят общему противнику».

Россия считает закрытым вопрос «денуклеаризации» Северной Кореи с учетом «новых реалий» в сфере глобальной и региональной безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Понимаем принципиальную позицию наших корейских друзей в том, что основой обеспечения собственной независимости и безопасности является ракетно-ядерный щит и другие меры самообороны», — сказал он.

Лавров также заявил о «глубоком искреннем доверии» между президентом России Владимиром Путиным и руководителем КНДР Ким Чен Ыном, основанном на «общем понимании и совпадении оценок международной обстановки». Министр подчеркнул, что страны вновь «противостоят общему противнику», и заверил, что Россия будет последовательно укреплять «дружбу и сотрудничество с братским корейским народом».

КНДР объявила о наличии у нее ядерного оружия в начале 2005 года. По информации Стокгольмского международного института исследования проблем мира, к настоящему времени Пхеньян имеет уже 50 готовых ядерных боеголовок, Россия — 5580, США — 5044, Китай — 500, Франция — 290, Великобритания — 225, Индия — 172, Пакистан — 170, Израиль — 90.

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