После атаки дронов в Ростовской области РФ вспыхнул пожар 2 27.09.2024, 8:52

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В районе Новошахтинска.

В России пожаловались на атаку дронов в ночь на 27 сентября. Власти Ростовской области заявили об «уничтожении» в течение ночи шести украинских БпЛА в районе Новошахтинска, передает «Обозреватель».

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, вследствие падения обломков вспыхнул пожар в поле. Местные паблики тем временем публиковали фото и видео с бушующим пламенем.

Российская ПВО минувшей ночью работала в районе Новошахтинска.

«Всего под Новошахтинском этой ночью уничтожено 6 БПЛА. В результате падения обломков в поле загорелась трава. Огонь был оперативно потушен дежурно-спасательными службами. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано», – утверждает губернатор Ростовской области.

О возгорании сообщали и жители региона. Местные СМИ публиковали фото и видео достаточно мощного пожара за пределами Новошахтинска.

Согласно сообщениям очевидцев, огонь вспыхнул непосредственно возле ЛЭП.

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