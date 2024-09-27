Потопление новейшей атомной подлодки Китая подтвердили на фото со спутника 7 27.09.2024, 8:56

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Власти КНР пытались скрыть этот факт.

В Китае в конце мая — начале июня затонула новейшая атомная подводная лодка, сообщают Reuters и The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимные источники.

Инцидент произошел на верфи Wuachang недалеко от города Ухань. Затонула построенная компанией China State Shipbuilding Corp подлодка класса Zhou.

Последний раз ее видели у пирса на реке Янцзы в конце мая, где она проходила оснащение перед выходом в море. В начале июня к месту затопления прибыли краны, чтобы поднять субмарину со дна реки. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки места происшествия от Planet Labs. Власти КНР пытались скрыть этот факт.

О жертвах или пострадавших в результате инцидента неизвестно. Также не сообщается о том, было ли на затонувшей лодке ядерное топливо.

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