«Воевал я за Беларусь и верю в ее счастливое будущее» 11 27.09.2024, 8:59

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100-летие отмечает профессор-медик Иван Данилов, настоящий ветеран.

27 сентября юбилей празднует доктор медицинских наук Иван Данилов. Он полон оптимизма и с иронией воспринимает тот факт, что в книжных магазинах запретили продавать его книги «Запіскі заходняга беларуса» и «Перажытыя рэжымы: заўвагі ўдзельніка і сведкі», пишет «Наша Нiва».

Иван Данилов — ветеран войны, настоящий. Родом из деревни Ляжитковичи под Дрогичином, был в партизанах, а затем на фронте, тяжело ранен.

С 1964 по 1973 год он возглавлял Белорусский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови и одновременно был главным гематологом Министерства здравоохранения БССР. Позже преподавал в Медуниверситете, продолжал научную работу.

Написал более 400 научных работ, среди которых 6 монографий, сделал 14 изобретений. Подготовил 2 докторов и 18 кандидатов наук.

Начиная с 2000-х годов записал свои воспоминания и размышления о войне и других исторических событиях, свидетелем которых он был. Первая — «Запіскі заходняга беларуса» — вышла, когда ему исполнилось 83 года. Затем были резонансные «Перажытыя рэжымы: заўвагі ўдзельніка і сведкі», «Пастка: разнастайнасць бальшавіцкага тэрору».

«Лет двадцать назад я целый год прожил в США — там одна из моих дочерей замужем за американцем, — рассказывал профессор.

— Присматривал за внуком, гуляли с ним. Во время прогулок познакомился с американским врачом, который был родом из Белостока. Разговорились. Когда он узнал, что я тоже врач, гематолог по специальности, предложил работать в их клинике на ставку (у меня была грин-карта с разрешением на работу). И тут вдруг выяснилось, что мне под восемьдесят… В таком возрасте я мог работать только консультантом. Признаться, я и на это был согласен, радостный вернулся с внуком домой. Но дочь устроила мне скандал: тебе что, есть нечего?! Она у меня с характером.

Посидел я еще немного с внуком и вернулся в Беларусь». «Чужбина есть чужбина, — объясняет он. — Как-то захотелось мне черного хлеба с салом. Знакомая из литовской диаспоры привезла — так этот хлеб невозможно было есть! Думаю, что в США я бы ничего не написал, а здесь у меня вышло 12 книг о войне».

Беларусь для профессора Данилова — смысл жизни.

«Воевал я за Беларусь и верю в ее счастливое будущее», — говорит он.

Особенно он рад любым гостям из Брестчины, «говориты з імы по-свойму, на рідній говірці».

Профессор Данилов следит за событиями в мире: «Путину не удастся втянуть нас в устроенную им бойню», — говорил он.

«Белорусам стоит перейти на латиницу, — уверен профессор. — Нужно всеми способами распространять эту идею, кириллица дополнительно привязывает нас к России».

Что касается медицины, он убежден, что вместе с государственными учреждениями должны существовать частные клиники. «Вот в прошлом году я пошел в обычную поликлинику — в стоматологию. Там мне сказали, что необходимо удалить все зубы, оставить только коренные, чтобы было за что зацепить протезы. В мыслях я послал их к черту и пошел в «Лодэ», и там мне как ветерану поставили новые зубы. Бесплатно! Вот вам разница между государственной и частной медициной».

А в чем секреты долголетия?

«Дважды в день обхожу свой квартал — маршрут примерно 1700 метров, — рассказывал профессор Данилов. — Спать ложусь около одиннадцати, часик еще читаю в постели. Утром выпиваю пару глотков (не стакан!) домашнего вина, крепленого водкой или коньяком. Завтракаю вареным яйцом с салатом, люблю морковь — обычно тушеную. Не отказываюсь и от булочки с маслом, зефира, натурального кофе с молоком. Потом иду на прогулку. На обед готовлю борщ со свининой, бывает, съем кусочек соленого сала. После обеда ложусь на часик поспать, потом снова иду на прогулку. Ужинаю картошкой, творогом со сметаной, пью кефир».

«Чтобы поддерживать себя в тонусе, я иногда играю с компьютером в шахматы. Недавно внук установил мне более сложную версию. Сначала проигрывал, но снова начал довольно часто выигрывать. Приятно».

И, напоминал медик, «старость начинается с ног. Как только человек перестает двигаться — быстро атрофируются все мышцы, в том числе сердечные. Помните: Via est vita — «Дорога — это жизнь»!

И самое главное: «Никогда не нужно держать злость. Злость снижает иммунитет».

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