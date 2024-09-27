В Минске резко ухудшилось качество воды 1 27.09.2024, 9:56

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После аварии на магистральном водопроводе.

Жители некоторых районов столицы жалуются на ухудшение качества воды. Об этом сообщил утром 27 сентября в своем телеграм-канале Мингорисполком.

По информации Минскводоканала, после восстановления водоснабжения аварийными бригадами предприятия незамедлительно организована промывка отдельных участков сетей водоснабжения.

«Ведется постоянный мониторинг качества с проведением регламентных работ. Проблема будет решена», — заверили в Мингорисполкоме.

Напомним, вечером 26 сентября в Октябрьском, Заводском и Ленинском районах Минска в системе водоснабжения наблюдалось снижение давления, отсутствие и ухудшение качества воды. Причиной неполадок стало повреждение магистрального водовода диаметром 1000 мм.

Водоснабжение, как сообщили в МЖКХ, было полностью восстановлено. Вода начала поступать в 00.15.

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