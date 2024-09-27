закрыть
27 сентября 2024, пятница, 10:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске резко ухудшилось качество воды

1
  • 27.09.2024, 9:56
  • 1,718
В Минске резко ухудшилось качество воды

После аварии на магистральном водопроводе.

Жители некоторых районов столицы жалуются на ухудшение качества воды. Об этом сообщил утром 27 сентября в своем телеграм-канале Мингорисполком.

По информации Минскводоканала, после восстановления водоснабжения аварийными бригадами предприятия незамедлительно организована промывка отдельных участков сетей водоснабжения.

«Ведется постоянный мониторинг качества с проведением регламентных работ. Проблема будет решена», — заверили в Мингорисполкоме.

Напомним, вечером 26 сентября в Октябрьском, Заводском и Ленинском районах Минска в системе водоснабжения наблюдалось снижение давления, отсутствие и ухудшение качества воды. Причиной неполадок стало повреждение магистрального водовода диаметром 1000 мм.

Водоснабжение, как сообщили в МЖКХ, было полностью восстановлено. Вода начала поступать в 00.15.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников
Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох