В Минске резко ухудшилось качество воды

В Минске резко ухудшилось качество воды1
- 27.09.2024, 9:56
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После аварии на магистральном водопроводе.
Жители некоторых районов столицы жалуются на ухудшение качества воды. Об этом сообщил утром 27 сентября в своем телеграм-канале Мингорисполком.
По информации Минскводоканала, после восстановления водоснабжения аварийными бригадами предприятия незамедлительно организована промывка отдельных участков сетей водоснабжения.
«Ведется постоянный мониторинг качества с проведением регламентных работ. Проблема будет решена», — заверили в Мингорисполкоме.
Напомним, вечером 26 сентября в Октябрьском, Заводском и Ленинском районах Минска в системе водоснабжения наблюдалось снижение давления, отсутствие и ухудшение качества воды. Причиной неполадок стало повреждение магистрального водовода диаметром 1000 мм.
Водоснабжение, как сообщили в МЖКХ, было полностью восстановлено. Вода начала поступать в 00.15.