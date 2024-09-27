В ГУР раскрыли шокирующие подробности существования россиян на заводе в Волчанске 9 27.09.2024, 9:58

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Заблокированные оккупанты ели собак и не только.

Командиры заблокированных на Волчанском агрегатном заводе российских оккупантов держали дисциплину тотальным страхом, насилием и убийствами.

Об этом изданию LIGA.net рассказал командир подразделения Стугна в составе Спецподразделения Тимура Главного управления разведки Минобороны Украины с позывным Линукс.

По словам разведчика, за четыре месяца блокады россияне неоднократно пытались прорваться на территорию завода, но большинство из тех, кто пытался это сделать, были уничтожены.

Все это время российское командование оккупантов держало их на предприятии, обещая ротацию, прорыв блокады и поддержку. Среди оккупантов нередкими были случаи дезертирства, но они не увенчались успехом. Еду, воду и БК россияне получали с помощью дронов, поэтому голод и жажда были тотальными.

Россияне, которые попали в плен во время освобождения завода в Волчанске, рассказали, что их командиры держали дисциплину страхом, убийствами, насилием. Так, за два дня до полного освобождения завода, российские командиры застрелили своих двух людей, потому что решили, что те «глотнули из бутылки больше воды, чем им было разрешено».

«Несколько раненых россиян застрелились, потому что долгое время не получали медицинской помощи и их состояние ухудшалось. Голод на заводе достиг такого уровня, что россияне убили и съели несколько собак, которые бродили вокруг», — рассказал разведчик.

Также пленные рассказали о идее съесть печень убитых сослуживцев.

«Есть подозрение, что так они и сделали, поскольку на телах умерших россиян, которые мы увидели, были замечены отрезанные куски мяса и различных органов», — сообщил командир подразделения Стугна.

По словам разведчика, самой большой проблемой для полной зачистки завода стали подвалы бункеров, где враг мог держать оборону, а операция по освобождению стала успешной благодаря тому, что противник не смог обнаружить накопление и подход основных сил.

На момент захвата россиянами завода их там оставалось около 80 человек. Большинство из них было ликвидировано. Однако на финальной стадии украинским защитникам удалось взять в плен около двух десятков оккупантов.

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