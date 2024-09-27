Главный страх Лукашенко

Главный страх Лукашенко1
- Telegram-канал «Вечерний дофамин»
- 27.09.2024, 10:13
- 3,720
Что-то он такое знает про свою армию, что не дает спать спокойно.
Купился на подпись к видео «Первый вооружает вертикаль власти?! Лукашенко показал, каким оружием пользуется сам, и дал указание руководителям на местах пользоваться тем же».
Думал, неужели Лукашенко пришел на совещание с именным АКМ без рожка? (Спойлер: оружие — это кадровая политика.) Включил видео.
(Внимание! Не пытайтесь это повторить без тренировки!)
В результате полторы минуты слушал, как Лукашенко приказывал чиновникам закончить уборку кукурузы и свеклы! А они старательно все это записывали в блокнотики!!!
То есть человек, который считает себя главой государства, на полном серьезе объясняет подчиненным, что нужно не бросать урожай в поле, а убрать! И эту мудрую мысль нужно обязательно записать в блокнотик, а то забудешь? А если бы не объяснил? Так бы и сгнили кукуруза со свеклой прямо в поле?
Тут два варианта:
сельхозпредприятиями и сельскими районами в Беларуси руководят исключительно клинические идиоты
всё это сделано только для телерепортажа, в таком случае клинические идиоты — зрители, которые это потребляют.
Не знаю, что лучше.
Кстати, хотя совещание было посвящено перестановке коек кадровым назначениям, Лукашенко снова заговорил про «беглых», которые собираются вторгнуться в островок стабильности, «как в Курской области». Все-таки теперь вооруженное столкновение для него — главный страх. Что-то он такое знает про свою армию, что не дает спать спокойно.
Telegram-канал «Вечерний дофамин»