Главный страх Лукашенко 1 Telegram-канал «Вечерний дофамин»

27.09.2024, 10:13

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Что-то он такое знает про свою армию, что не дает спать спокойно.

Купился на подпись к видео «Первый вооружает вертикаль власти?! Лукашенко показал, каким оружием пользуется сам, и дал указание руководителям на местах пользоваться тем же».

Думал, неужели Лукашенко пришел на совещание с именным АКМ без рожка? (Спойлер: оружие — это кадровая политика.) Включил видео.

(Внимание! Не пытайтесь это повторить без тренировки!)

В результате полторы минуты слушал, как Лукашенко приказывал чиновникам закончить уборку кукурузы и свеклы! А они старательно все это записывали в блокнотики!!!

То есть человек, который считает себя главой государства, на полном серьезе объясняет подчиненным, что нужно не бросать урожай в поле, а убрать! И эту мудрую мысль нужно обязательно записать в блокнотик, а то забудешь? А если бы не объяснил? Так бы и сгнили кукуруза со свеклой прямо в поле?

Тут два варианта:

сельхозпредприятиями и сельскими районами в Беларуси руководят исключительно клинические идиоты

всё это сделано только для телерепортажа, в таком случае клинические идиоты — зрители, которые это потребляют.

Не знаю, что лучше.

Кстати, хотя совещание было посвящено перестановке коек кадровым назначениям, Лукашенко снова заговорил про «беглых», которые собираются вторгнуться в островок стабильности, «как в Курской области». Все-таки теперь вооруженное столкновение для него — главный страх. Что-то он такое знает про свою армию, что не дает спать спокойно.

Telegram-канал «Вечерний дофамин»

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