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Польские таможенники задержали украинку с рекордной суммой наличных денег в чемодане

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  • 27.09.2024, 10:17
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Польские таможенники задержали украинку с рекордной суммой наличных денег в чемодане

Сумму эквивалентную 1,7 млн злотых обнаружили в поезде «Киев – Перемышль».

Польские таможенники обнаружили у пассажирки поезда «Киев – Перемышль», гражданки Украины, рекордную сумму незадекларированных наличных, которую женщина провозила в багаже. Об этом 25 сентября сообщила Подкарпатская таможенно-налоговая служба в Перемышле.

Отмечают, что украинка подала валютную декларацию по перевозке €20 тыс.

Дальнейший досмотр выяснил, что она перевозила значительно большую сумму – свыше €355 тыс. и $46 тыс., что составляет 1,7 млн злотых.

Как сообщают польские таможенники, деньги женщина спрятала в багаже.

Украинку оштрафовали на 50 тыс. злотых (540 тыс. грн) и открыли против нее уголовное производство.

С начала года сотрудники таможенно-налоговой службы во время проверок на Подкарпатском участке польско-украинской границы выявили более 130 случаев незаконной перевозки наличных денег в разных валютах на сумму более 2,6 млн злотых, говорится в сообщении.

Таможенно-налоговая служба подчеркнула, что въезжающие или выезжающие из ЕС лица должны проинформировать таможенные органы о перевозке наличных, если их стоимость равна или превышает €10 тыс.

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