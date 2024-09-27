Глава МИД Беларуси думал, что встретился с премьером Катара 5 27.09.2024, 10:20

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Максим Рыженков

Но это был не он.

Пресс-служба МИД Беларуси сообщила о встрече Максима Рыженкова с премьер-министром и по совместительству главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.

В подтверждение состоявшейся встречи МИД Беларуси опубликовал фото. Проблема в том, что на фото нет члена королевской семьи, шейха Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани. Перед Рыженковым сидит госминистр МИД Катара Султан бин Саад Аль Мураихи.

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