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Глава МИД Беларуси думал, что встретился с премьером Катара

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  • 27.09.2024, 10:20
  • 3,034
Глава МИД Беларуси думал, что встретился с премьером Катара
Максим Рыженков

Но это был не он.

Пресс-служба МИД Беларуси сообщила о встрече Максима Рыженкова с премьер-министром и по совместительству главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.

В подтверждение состоявшейся встречи МИД Беларуси опубликовал фото. Проблема в том, что на фото нет члена королевской семьи, шейха Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани. Перед Рыженковым сидит госминистр МИД Катара Султан бин Саад Аль Мураихи.

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