Глава МИД Беларуси думал, что встретился с премьером Катара

Глава МИД Беларуси думал, что встретился с премьером Катара5
- 27.09.2024, 10:20
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Но это был не он.
Пресс-служба МИД Беларуси сообщила о встрече Максима Рыженкова с премьер-министром и по совместительству главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.
В подтверждение состоявшейся встречи МИД Беларуси опубликовал фото. Проблема в том, что на фото нет члена королевской семьи, шейха Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани. Перед Рыженковым сидит госминистр МИД Катара Султан бин Саад Аль Мураихи.