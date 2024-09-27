Известная Варшавская пальма станет экспонатом Музея современного искусства 27.09.2024, 10:41

Новый музей в центре польской столицы откроется через месяц.

25 октября Музей современного искусства откроет для посетителей свое новое здание на улице Маршалковской 103 – перед Дворцом науки и культуры в центре Варшавы, сообщает «Польское радио».

Здание является началом изменений в центре города, который преобразуется в зеленую и дружественную для пешеходов зону. Городские власти и руководство музея особое внимание обращают именно на то, что открытие музея является началом изменений в центре столицы.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил на пресс-конференции 26 сентября, что Музей современного искусства будет одним из главных элементов изменений в центре Варшавы.

Благодаря им пространство становится все более дружелюбным и комфортным для всех жителей и гостей польской столицы:

— Музей современного искусства в каждом городе действует как магнит. Он привлекает внимание, поскольку его архитектура впечатляет. Это будет место, где можно будет встречаться и восхищаться коллекцией. Оно будет привлекать как магнит не только жителей Варшавы, но туристов из целой Польши и зарубежья. К тому же музей вписывается в план изменений краткого центра города.

Рядом в будущем будет построен театр TR Warszawa и Центральная площадь (она заменит нынешнюю площадь Дефиляд).

Символы являются важными, заявила на пресс-конференции спикер Рады Варшавы Эва Малиновска-Групинська:

— Меняется это место, меняется вся Варшава, и это дыхание современности чрезвычайно важно. Строительство велось долгие годы. Я благодарю тех, кто не потерял веру в то, что инвестиция возникнет, что она имеет смысл, что этот музей важен для Варшавы.

Присутствие современного искусства в центре города еще 20 лет назад не было очевидным, заявила директор Музея современного искусства Иоанна Мытковска. Она отметила, что здесь будет место для публичных программ, перформансов, встреч, книжного магазина и кафе. Первый этаж здания будет открыт для всех.

— Вход на первый этаж будет доступен без билетов, здесь всегда что-то будет происходить. А часть из этих событий будут планировать жители города. Наш план состоит в том, чтобы создание программы музея было открыто для публики. Здание построено так, что, кроме залов, есть потрясающий вид на город. Благодаря особо спроектированным окнам Варшава выглядит совершенно иначе. Это очень современная, чрезвычайно живая, полная зеленых территорий и энергии метрополия.

Открытие через месяц будет происходить с участием около сотни артистов, которые подготовили разнообразные перформансы, выступления, экскурсии и концерты. Фестиваль будет продолжаться в течение недели.

Коллекции Музея будут открыты в феврале. Это будет интересное сравнение того, как изменилось современное искусство, как польское современное искусство стало частью мирового.

Проект архитектора Томаса Фифера и его команды кардинально изменит пустоту перед Дворцом культуры и науки. Новое здание музея занимает северо-восточную часть площади Дефиляд. Четырехэтажное здание имеет общую площадь около 20 тысяч квадратных метров.

В окрестностях музея высадят высокие деревья.

Экспонатом музея станет пальма с Рондо де Голля, которой была очень известна Варшава. Искусственное дерево стояло на Рондо в течение 22 лет. Самая известная пальма в Польше стала частью публичного достояния, а значит собственностью всех варшавян.

Интересно также, что для Музея современного искусства работает сокол. Его задача — охранять белоснежный фасад здания от загрязнений голубями.

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