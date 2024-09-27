«Приехали домой — потерял сознание, пневмония»
- 27.09.2024, 10:42
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Белорусы массово болеют.
Летом в Беларуси стало много пациентов с пневмонией. Вспышка заболеваемости, как пишут белорусы в TikTok сайта Charter97.org, продолжается.
@charter97.org В Беларуси растет число заболевших пневмонией #пневмония #беларусь #новости #симптомы #кашель #температура #поликлиника ♬ оригинальный звук - Хартия97
«Летом все больницы забиты были пациентами с пневмонией. В школах много детей болеют».
«Мало того, что молчат врачи, так они ее даже прослушать не могут, а когда сделают снимок, то начинается: «а как это ее у вас не услышали».
«Статистику боятся испортить».
«Мои дети тоже лежали в больнице с пневмонией, тест на корону отрицательный».
«Нас 10 дней подержали на больничном — и до свидания. а вылечили или нет, до этого дела нет врачам».
«Мы сейчас болеем, пневмония, первые пять дней очень тяжело, симптомы — все и сразу, только на шестой день потихоньку отпускает».
«Каждый второй сейчас среди знакомых болеет».
«Я только-только начала приходить в норму! И друзья мои переболели ! Похоже на ковид».
«Мужик на работу не вышел, на связь не выходил, приехали домой — потерял сознание, пневмония».
«Это ковид. Мы летом с сыном переболели. Сын лежал в больнице, неделю — 39,3».
«Сейчас очень много заболевших. Проверено на себе, хотя ни разу в жизни не болела до сегодняшнего дня пневмонией. Заболела я, потом ребенок, потом муж. И все на двойных антибиотиках, ужас».
«Болеют семьями, у меня все переболели, и соседи тоже, чуть отошла, и это правда».
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