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«Приехали домой — потерял сознание, пневмония»

  • 27.09.2024, 10:42
  • 1,602
«Приехали домой — потерял сознание, пневмония»

Белорусы массово болеют.

Летом в Беларуси стало много пациентов с пневмонией. Вспышка заболеваемости, как пишут белорусы в TikTok сайта Charter97.org, продолжается.

@charter97.org В Беларуси растет число заболевших пневмонией #пневмония #беларусь #новости #симптомы #кашель #температура #поликлиника ♬ оригинальный звук - Хартия97

«Летом все больницы забиты были пациентами с пневмонией. В школах много детей болеют».

«Мало того, что молчат врачи, так они ее даже прослушать не могут, а когда сделают снимок, то начинается: «а как это ее у вас не услышали».

«Статистику боятся испортить».

«Мои дети тоже лежали в больнице с пневмонией, тест на корону отрицательный».

«Нас 10 дней подержали на больничном — и до свидания. а вылечили или нет, до этого дела нет врачам».

«Мы сейчас болеем, пневмония, первые пять дней очень тяжело, симптомы — все и сразу, только на шестой день потихоньку отпускает».

«Каждый второй сейчас среди знакомых болеет».

«Я только-только начала приходить в норму! И друзья мои переболели ! Похоже на ковид».

«Мужик на работу не вышел, на связь не выходил, приехали домой — потерял сознание, пневмония».

«Это ковид. Мы летом с сыном переболели. Сын лежал в больнице, неделю — 39,3».

«Сейчас очень много заболевших. Проверено на себе, хотя ни разу в жизни не болела до сегодняшнего дня пневмонией. Заболела я, потом ребенок, потом муж. И все на двойных антибиотиках, ужас».

«Болеют семьями, у меня все переболели, и соседи тоже, чуть отошла, и это правда».

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