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Британские ученые: Ваши гены могут влиять на привередливость в еде

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  • 27.09.2024, 10:59
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Британские ученые: Ваши гены могут влиять на привередливость в еде

Они могут быть важнее привычек.

Привередливость в еде немало зависит от генов человека и является устойчивой чертой (сохраняется до раннего подросткового возраста).

Об этом говорится в новом исследовании ученых из Университетского колледжа Лондона (UCL ). Западные специалисты пришли к такому выводу с помощью сравнения результатов опроса родителей однояйцевых и разнояйцевых близнецов в Англии и Уэльсе от 16 месяцев до 13 лет, пишет techinsider.

Обнаружено: средний уровень привередливости в еде в указанный период был относительно стабильным, достигая своего пика примерно в возрасте 7 лет и немного снижаясь после.

Британские ученые пришли к выводу, что генетические различия в популяции объясняют 60% вариаций привередливости в еде у детей 16 месяцев: у детей от 3 до 13 лет этот показатель возрастает до 74%.

Факторы окружающей среды, общие для близнецов, — например, продукты, которые едят дома, — оказались значимыми только в детском возрасте.

Факторы окружающей среды, уникальные для каждого ребенка (т. е. не общие для однояйцевых близнецов), — например, индивидуальный личный опыт, — в последующие годы стал более влиятельным.

Ведущий автор нового исследования, доктор Зейнеп Нас из UCL Behavioral Science & Health, отметила: «суетливость в еде» распространена среди детей и может быть основным источником беспокойства для родителей, которые нередко могут винить себя в таком поведении ребенка.

«Мы надеемся, что наше открытие поможет смягчить чувство вины родителей. Порой поведение ребенка — не результат воспитания», — говорит Нас.

Старший автор нового исследования, профессор Клер Ллевеллин дополняет: «Хотя генетические факторы оказывают преобладающее влияние, окружающая среда также играет вспомогательную роль. Общие факторы окружающей среды, — совместное принятие пищи всей семьей, — могут быть значимыми только в раннем детстве».

Ученые проанализировали данные исследования Gemini, — самой крупнейшей когорты близнецов, — в котором участвуют 2400 пар близнецов.

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