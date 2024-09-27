Роберт Левандовский: Ямаль — лучший крайний нападающий в мире 27.09.2024, 11:04

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Хотя ему всего 17 лет.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский поделился мнением о 17-летнем вингере сине-гранатовых Ламине Ямале.

«Ямаль — лучший вингер в мире. Однако ему всего 17 лет, и впереди у него очень долгая футбольная карьера. Зачастую важно не то, как ты начинаешь свою карьеру, а то, как ты ее заканчиваешь. Как ты проводишь не первые два-три года карьеры, а 10-15 лет. Поэтому я желаю ему оставаться сильным на протяжении всего пути и не придавать значения тому, что говорят люди», — приводит слова Левандовского championat.com со ссылкой на BR Football.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

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