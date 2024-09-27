Лукашенко предрекает вооруженное восстание против себя 14 27.09.2024, 11:06

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Новый страх диктатора.

Лукашенко заявил, что оппозиция якобы готовит вооруженное восстание против него.

«Им сказали: «Ребята, болтовня — это хорошо, продолжайте. На это денег вот столько, а все остальное — на более эффективную борьбу, на вооруженное восстание», — рассказал диктатор.

Отметим, ранее Лукашенко рассказывал о войсках НАТО, которые должны зайти в Беларусь.

Также диктатор 17 сентября рассказывал, что боится ордера на арест от Международного уголовного суда и атак ВСУ на белорусскую инфраструктуру.

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