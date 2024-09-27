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В Узбекистане поставили на место МИД РФ

  • 27.09.2024, 11:12
  • 9,332
В Узбекистане поставили на место МИД РФ

Жесткий ответ на претензии Захаровой.

В парламенте Узбекистана отреагировали на комментарии представительницы МИД РФ Марии Захаровой по поводу инцидента в одной из школ Ташкента.

Скандал вспыхнул после публикации в соцсетях видео, на котором учительница таскает за рубашку и бьет по лицу ученика, который срывал урок, требуя вести его на русском языке.

В МИД страны-агрессора это назвали «русофобией» и потребовали «разъяснений».

В ответ на это вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кодиров посоветовал Захаровой, ее ведомству и РФ в целом не лезть не в свои дела.

«Вместо того, чтобы беспокоиться о наших внутренних делах, было бы правильно, если бы они занимались собственными проблемами, которых у них предостаточно. Кажется, еще рановато делать выводы, что они осознали, что нет пользы от конфликтов на пустом месте», — отметил депутат, указав россиянам на их место.

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