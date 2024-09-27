Облава в Гомельской области: задержаны не менее 10 человек

Облава в Гомельской области: задержаны не менее 10 человек10
- 27.09.2024, 11:19
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Некоторых из них подозревают в «оскорблении России и Лукашенко».
По меньшей мере 10 человек задержали в Гомельской области. Силовики опубликовали с ними «покаянное» видео.
На камеру задержанные в основном говорят, что были подписаны на «экстремистские» каналы. Одного из них заставили сказать, что он познакомился в компьютерной игре с украинцами и «под их влиянием начал оскорблять Россию и Лукашенко».
«Гомельскими силовиками постоянно ведется работа в Брагине, Ельске, Лоеве, Хойниках, Наровле и других городах области», — заявили силовики.