«Начну с потрясающей новости» 19 27.09.2024, 11:23

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Александр Мусиенко

Байден принял историческое решение.

Политический эксперт Александр Мусиенко считает, что Байден 26 сентября принял историческое решение.

Смена власти в США — важное событие для всего мира, но в зависимости от того, кто станет главой Белого дома, изменится политика Соединенных Штатов по Украине, напомнил Александр Мусиенко.

Предсказать, как поведет себя Трамп, если станет президентом, сложно, поэтому очень важно, что Байден принял решение отдать ту помощь, которая предназначалась Украине до конца его каденции, прямо сейчас.

Об этом Александр Мусиенко рассказал на своем YouTube-канале.

Военный эксперт сообщил, что содержится в очередном пакете помощи Украине от США: «Я начну, конечно, с потрясающей новости на сегодня. Это одна из топовых новостей, и она очень важная. Дело в том, что мы только обговорили, что США выделили пакет оперативной помощи на 375 млн долларов, куда входят очень нужные, но уже привычные для нас вещи, очень нужные для фронта. Это снаряды, ракеты к системам M142 HIMARS, патроны, противотанковые ракеты, бронетранспортеры, бронеавтомобили с усиленной противоминной защитой».

После этого Александр Мусиенко озвучил важную новость: «Теперь звучит заявление от президента США Байдена. Он заявил, что гордится тем, что приветствует украинского президента Зеленского в Белом доме, и он поручил министерству обороны США выделить весь остаточный фонд, который предусмотрен для Украины и предусмотрен бюджетным финансированием до конца срока пребывания его на должности, то есть фактически до конца года. В январе должна состояться инаугурация, и уже тогда будет новый президент в США, и как раз до января он хочет предоставить нам эти деньги».

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