The Economist: Зеленский собирается провести президентские выборы

The Economist: Зеленский собирается провести президентские выборы5
- 27.09.2024, 11:31
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Уже в следующем году.
Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2025 году, чтобы укрепить свою власть, сообщили The Economist осведомленные источники.
По их словам, на данный момент ведется много споров о потенциальных соперниках Зеленского на выборах. В том числе звучит имя Валерия Залужного, которого президент уволил с должности главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) в феврале 2024 года.
При этом, как отмечает The Economist со ссылкой на опросы общественного мнения, жители Украины положительно относятся к идее выбрать новым главой государства бывшего военного.
По данным Американского Национального демократического института, доверие украинцев к нынешнему президенту упало с 80% в мае 2023 года до 45% в 2024-м. Доверие к правительству в целом стало еще ниже. «Политический процесс определенно начался», — сказала The Economist бывшая премьер Украины Юлия Тимошенко, которая трижды баллотировалась на пост президента страны.
Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины должны были состояться в марте, но они не были проведены, поскольку в стране действует военное положение.
До этого Зеленский заявлял, что президентские выборы в стране «не ко времени». По его словам, они выгодны только России. «Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которые ожидает от Украины только Россия», — говорил в ноябре 2023 года Зеленский.
При этом он отмечал, что не пошел бы на второй президентский срок, если бы военный конфликт закончился. «Я не могу убежать во время войны», — пояснял украинский лидер.