«С 1 октября никто работать не будет» 9 27.09.2024, 11:40

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В Беларуси закрываются частные дома престарелых.

С 1 октября частным домам престарелых в Беларуси нужно иметь лицензию, чтобы работать. На данный момент ситуация выглядит ужасно, потому что разрешение государства пока не получил никто, пишет «Наша Ніва».

С 1 июля 2024 года в Беларуси вступили в силу новые нормы законодательства, которые предусматривают лицензирование частных социальных пансионатов. Эти нормы начнут действовать с 1 октября.

Случайно или нет, но оказалось, что такие ограничения совпали с Международным днем пожилых людей. На 1 января 2023 года в Беларуси проживало более 1,5 миллиона граждан в возрасте 65 лет и старше.

Проверки частных пансионатов начались еще в 2022 году. Как утверждают пропагандисты из «Минской правды», это произошло на фоне «постоянных жалоб» от родственников, чьи родные были постояльцами частных пансионатов.

В каждой области Беларуси были сформированы мониторинговые группы под координацией Министерства труда и социальной защиты, которые следили за частными пансионатами. С 2022 года из 35 частных пансионатов для пожилых людей и людей с инвалидностью было закрыто 11 — некоторые по решению суда, некоторые прекратили деятельность самостоятельно.

Та же «Минская правда» утверждает, что времени на устранение нарушений и получение необходимой лицензии у частников было достаточно. Более того, по словам пропагандистов, «государство пошло навстречу частному бизнесу, так как в состав мониторинговых групп входили предприниматели, которые внесли немало предложений».

Но на деле ситуация выглядит ужасно. Один из читателей «Нашай Нівы» рассказал, что ему позвонили из дома престарелых, где находится его пожилая родственница (женщина лежачая, ей необходим постоянный уход), и попросили забрать ее на ближайшие выходные, так как с октября пансионат работать не сможет. Как решить вопрос, мужчина не понимает, а по телефону «горячей линии» ему не особо помогли: объяснили, что могут поставить в очередь, но когда она подойдет — никто сказать не может, так как желающих намного больше, чем мест в государственных учреждениях.

Между тем, в конце 2023 года Александр Лукашенко подписал закон, согласно которому попасть в государственные дома-интернаты стало сложнее.

Все нововведения направлены на то, чтобы люди, нуждающиеся в постоянной опеке и помощи, в большинстве случаев оставались дома. Перевести их в дом-интернат можно будет только в том случае, если состояние здоровья не позволяет оставаться в собственном жилье.

Как потенциальная клиентка, ищущая срочно место в частном пансионате для отца, журналистка «Нашай Нівы» обратилась в разные частные учреждения, но везде получила отказ. Во всех местах ей ответили, что на данный момент из-за отсутствия лицензии забронировать место для родственника невозможно.

Где-то сразу говорят, что работа возобновлена не будет, и советуют искать государственные учреждения — ведь государство обещало помочь каждому. Где-то пытаются быть оптимистами и говорят, что работа приостановлена временно. Но на вопрос, когда же можно ожидать возобновления работы, звучит печальный ответ:

— Такие вопросы только к органам власти. Мы бы с удовольствием продолжали выполнять свою работу. Но есть как есть.

А в одном из частных домов престарелых ситуацию объяснили более подробно:

— Никто из частников не будет работать с 1 октября. Лицензии нет ни у кого.

Собеседник утверждает, что требования, предъявляемые к частным домам престарелых, невыполнимы. Основные претензии касаются строительных норм и пожарной безопасности. Дело в том, что большинство домов престарелых расположены в обычных жилых домах, которые никто не проектировал с соблюдением стандартов больниц.

При этом он отмечает:

— Из опыта могу сказать, что не во всех частных домах престарелых все честно и хорошо. Поэтому проверки и требования государства в некотором смысле обоснованы. Но другой вопрос, что работать теперь не дают никому.

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