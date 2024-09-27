Главный комплекс Путина 4 Вадим Денисенко

27.09.2024, 11:49

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Это вовсе не развал СССР.

Путин заявил: «Еще немного – и будет ядерный удар». Что это значит?

Первое. В России ускоряют процесс переговоров.

Второе. Россия поднимает ставки перед выборами в США, понимая, что никаких переговоров пока не предусмотрено.

Третье. Россия имитирует игру против Китая, показывая Западу (США), что готова к самостоятельной игре.

Четвертое. России очень важно сыграть на украинском поле, полностью обнулить визит Зеленского в США и навязать свою повестку дня для Украины.

Пятое. Главный комплекс Путина – не развал СССР, а Карибский кризис. Он считает, что если бы Хрущев тогда не сдался, Штаты бы проиграли еще тогда.

Главное. Свое заявление Путин обложил условиями. И никакого ядерного удара не будет.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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