закрыть
27 сентября 2024, пятница, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Главный комплекс Путина

4
  • Вадим Денисенко
  • 27.09.2024, 11:49
  • 5,690
Главный комплекс Путина

Это вовсе не развал СССР.

Путин заявил: «Еще немного – и будет ядерный удар». Что это значит?

Первое. В России ускоряют процесс переговоров.

Второе. Россия поднимает ставки перед выборами в США, понимая, что никаких переговоров пока не предусмотрено.

Третье. Россия имитирует игру против Китая, показывая Западу (США), что готова к самостоятельной игре.

Четвертое. России очень важно сыграть на украинском поле, полностью обнулить визит Зеленского в США и навязать свою повестку дня для Украины.

Пятое. Главный комплекс Путина – не развал СССР, а Карибский кризис. Он считает, что если бы Хрущев тогда не сдался, Штаты бы проиграли еще тогда.

Главное. Свое заявление Путин обложил условиями. И никакого ядерного удара не будет.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников