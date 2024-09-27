Главный комплекс Путина4
- Вадим Денисенко
- 27.09.2024, 11:49
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Это вовсе не развал СССР.
Путин заявил: «Еще немного – и будет ядерный удар». Что это значит?
Первое. В России ускоряют процесс переговоров.
Второе. Россия поднимает ставки перед выборами в США, понимая, что никаких переговоров пока не предусмотрено.
Третье. Россия имитирует игру против Китая, показывая Западу (США), что готова к самостоятельной игре.
Четвертое. России очень важно сыграть на украинском поле, полностью обнулить визит Зеленского в США и навязать свою повестку дня для Украины.
Пятое. Главный комплекс Путина – не развал СССР, а Карибский кризис. Он считает, что если бы Хрущев тогда не сдался, Штаты бы проиграли еще тогда.
Главное. Свое заявление Путин обложил условиями. И никакого ядерного удара не будет.
Вадим Денисенко, «Фейсбук»