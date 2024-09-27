Докторант из Гарварда съел 720 яиц ради эксперимента 4 27.09.2024, 11:52

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И был шокирован реакцией организма.

Ник Норвиц, докторант Гарвардского университета, задался целью съесть за четыре недели 720 яиц, чтобы проследить, как это повлияет на уровень холестерина в его организме. Долгое время считалось, что слишком много яиц вредно для здоровья, и что они могут повысить уровень холестерина и вызвать проблемы с сердцем.

Об этом пишет Mirror.

Но в последние годы это было опровергнуто. Доктор Норвиц был убежден, что его уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые считаются «плохим холестерином», на самом деле снизится, если он будет съедать эквивалент одного яйца ежечасно в течение месяца. Он поставил пищевой эксперимент, чтобы проверить это.

Доктор Норвиц, имеющий степень доктора философии по метаболизму человеческого мозга в Оксфордском университете, опубликовал свои результаты на YouTube, и видео было просмотрено более 197 000 раз. Раскрывая свой план питания, он показал изображение более 40 картонных яичных коробок, составленных в его комнате, которые были собраны в ходе эксперимента.

Он не сообщил, какие еще продукты он употреблял, кроме яиц, а также про свои ежедневные физические упражнения. Но он сказал, что после первых двух недель он начал есть 60 граммов углеводов в день – это эквивалент двух бананов или 600 г черники. Доктор Норвиц объяснил, как это может способствовать дальнейшему снижению уровня холестерина.

Делясь своими выводами, он сказал: «Я предположил, что употребление 720 яиц в течение одного месяца, а это 133 200 мг холестерина, не приведет к повышению уровня холестерина в моем организме. В частности, это не повысит уровень холестерина ЛПНП. И, действительно, не повысило ни на капельку. Несмотря на то, что мое потребление холестерина с пищей увеличилось более чем в пять раз, уровень холестерина ЛПНП фактически снизился».

Многие ученые и врачи ранее предупреждали, что употребление яиц может вызвать всплеск уровня ЛПНП и повысить риск осложнений, поскольку холестерин может накапливаться в виде бляшек в артериях и увеличивать вероятность сердечных заболеваний и инсульта. Но доктор Норвиц обнаружил, что уровень ЛПНП снизился на 18 процентов после месячного эксперимента.

По мнению некоторых ученых, это может быть связано с высвобождением гормона под названием холестерин, что приводит к связыванию холестерола с рецепторами на клетках кишечника, который сигнализирует печени производить меньше ЛПНП.

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