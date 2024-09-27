Нервозность Кремля растет 1 Владимир Пастухов

27.09.2024, 11:55

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Все «красные линии» превращаются в непонятные «серые зоны».

Изначально одной из фундаментальных ошибок путинской команды было убеждение, что «бомбы решают все». Наряду с тезисом о том, что Запад разлагается и не способен оказывать молодым (ну это, конечно, было немного преувеличением - о себе так) автократиям серьезного сопроотивления, «ядерное самомнение» составляло практический фундамент внешней и внутренней политики Путина, начиная с его знаменитой Мюнхенской речи.

Практика показала, что бомба решает не все даже на поле боя. Воевать пришлось железом прошлого века со всеми вытекающими последствиями. Но хуже всего то, что стратегическая неопределенность оказалась улицей с двусторонним движением. На совершенно четкий и понятный сигнал «Мы вас похороним», посылаемый туда, никакого внятного ответа не приходит. Это нервирует, так как вся концепция была выстроена вокруг того, что наличие бомбы позволяет не только обозначить, но и двигать «красные линии» в нужном направлении. А в режиме молчания все «красные линии» превращаются в непонятные «серые зоны».

Естественно, первый вопрос, который возникает: «Может, не расслышали?» Отсюда навязчивое желание прокричать погромче. Напоминать снова и снова, становясь навязчивым. Для этого изобретаются все новые способы. На этот раз придумали фишку с ядерной доктриной. Сама по себе эта штука безвредная. Все эти доктрины важны, если у тебя государство правовое с разделением властей и всякими другими демократическими прибамбасами. А в мафиозном тоталитарном государстве давно уже убивают безо всяких доктрин.

То есть с практической точки зрения внесение поправок в доктрину не значит в России ровным счетом ничего, а с психологической - скорее демонстрирует растущую нервозность Кремля: мол, они что там, совсем оглохли, у нас же бомба, б-о-м-б-а? Значит ли это, что Кремль не применит ядерное оружие? Отнюдь, в истерическом состоянии как раз больше всего шансов его применить. По крайней мере, сейчас их гораздо больше, чем во времена СССР. Просто пока ситуация не является для Путина критической. Разговоры о том, что Кремль применит ядерное оружие в ответ на то, что Украина оккупировала тысячу квадратных километров территории, нерелевантны, а вот если бы ВСУ пошли маршем на Москву в стиле Пригожина, разговор был бы другим. Дальше вопрос переходит в плоскость межэлитных отношений в Кремле и соотношению между теми, кто уже готов в рай, и теми, кто еще хотел бы подзадержаться на грешной земле.

Владимир Пастухов, «Телеграм»

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