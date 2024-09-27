закрыть
27 сентября 2024, пятница, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Киберкорпус ГУР провел успешную атаку на Россию

1
  • 27.09.2024, 12:01
  • 1,906
Киберкорпус ГУР провел успешную атаку на Россию

Более 800 серверов «легло»

Более 800 серверов в разных регионах страны-агрессора России атаковали ГУР МО с 23 по 26 сентября. Как отметили OBOZ.UA источники в военной разведке, пострадали серверы военных, административных и финансовых учреждений, которые поддерживают агрессию России против Украины.

В результате успешной операции, были полностью уничтожены документы и данные, хранившиеся на этих серверах.

Источники отметили, что новая операция ГУР снова продемонстрировала российскому населению слабый уровень технического обеспечения в их стране.

«Потеря данных и документации привела к частичной или полной остановке работы потребителей и поставщиков услуг в различных отраслях, а также обусловит необходимость расхода дополнительных ресурсов на поиск и восстановление данных и в очередной раз продемонстрирует местному населению низкий уровень технического обеспечения в РФ», - сообщает источник.

Важным является момент, что все данные на пораженных серверах были удалены без возможности их восстановления.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников