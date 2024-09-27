Киберкорпус ГУР провел успешную атаку на Россию 1 27.09.2024, 12:01

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Более 800 серверов «легло»

Более 800 серверов в разных регионах страны-агрессора России атаковали ГУР МО с 23 по 26 сентября. Как отметили OBOZ.UA источники в военной разведке, пострадали серверы военных, административных и финансовых учреждений, которые поддерживают агрессию России против Украины.

В результате успешной операции, были полностью уничтожены документы и данные, хранившиеся на этих серверах.

Источники отметили, что новая операция ГУР снова продемонстрировала российскому населению слабый уровень технического обеспечения в их стране.

«Потеря данных и документации привела к частичной или полной остановке работы потребителей и поставщиков услуг в различных отраслях, а также обусловит необходимость расхода дополнительных ресурсов на поиск и восстановление данных и в очередной раз продемонстрирует местному населению низкий уровень технического обеспечения в РФ», - сообщает источник.

Важным является момент, что все данные на пораженных серверах были удалены без возможности их восстановления.

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