В Беларуси обещают создать свой мобильный телефон

В Беларуси обещают создать свой мобильный телефон37
- 27.09.2024, 12:15
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Лукашенко на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля в формате «открытого микрофона» в БГУИР, которая проходит 27 сентября, сказал про создание белорусского мобильного телефона, передает БелТА.
— И отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, мы тоже сделаем, — сказал он.
Отметим, предыдущий белорусский проект — «отечественный» ноутбук — оказался китайским.