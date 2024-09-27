В Беларуси обещают создать свой мобильный телефон 37 27.09.2024, 12:15

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Сроки не называются.

Лукашенко на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля в формате «открытого микрофона» в БГУИР, которая проходит 27 сентября, сказал про создание белорусского мобильного телефона, передает БелТА.

— И отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, мы тоже сделаем, — сказал он.

Отметим, предыдущий белорусский проект — «отечественный» ноутбук — оказался китайским.

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