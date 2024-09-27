Пенсионерка переслала мошенникам $116 тысяч

Пенсионерка переслала мошенникам $116 тысяч8
- 27.09.2024, 12:26
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Для этого она продала две квартиры.
Мошенники вынудили 69-летнюю иностранку, которая проживала в Минске, продать две квартиры и перечислить им средства от продажи. Подробности аферы рассказали в МВД.
Женщина решила вложить свои сбережения в криптовалюту. Она установила на смартфон приложение для торгов на бирже, куда переводила деньги. Для извлечения максимальной прибыли нашла в интернете «консультанта».
«На протяжении нескольких месяцев пенсионерка по указке афериста вкладывала средства. В сумме она перевела порядка 180 тысяч рублей, оставшиеся от продажи квартиры. Когда вывести деньги не получилось, поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в милицию», — сообщили в МВД.
Однако вскоре потерпевшая попыталась самостоятельно решить проблему и обратилась к «юристу» из интернета. Тот пообещал помочь, попросив лишь оплатить услуги инкассаторов, которые якобы привезут всю сумму наличными прямо к ней домой. Таким способом под различными предлогами злоумышленники выманили еще свыше 200 тысяч рублей, вынудив жертву продать вторую квартиру за границей.
Общая сумма ущерба составила более 380 000 рублей ($116 тысяч).
Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество.