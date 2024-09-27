Трамп опубликовал письмо от Зеленского с просьбой о встрече

Трамп опубликовал письмо от Зеленского с просьбой о встрече13
- 27.09.2024, 12:30
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Украинская сторона пока не прокомментировала этот шаг.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп опубликовал письмо, в котором украинский лидер Владимир Зеленский просил о встрече с ним. Текст письма политик обнародовал на своей странице в своей соцсети Truth Social.
«Дорогой Дональд, надеюсь, у вас все хорошо. Я вспоминаю наш недавний телефонный разговор - он был очень приятным. Все мы в Украине хотим, чтобы эта война закончилась справедливым миром. И мы знаем, что без Америки этого невозможно достичь. Вот почему мы должны стремиться понять друг друга и оставаться в тесном контакте», - начал Зеленский свое обращение к Трампу.
Глава украинского государства напомнил, что несколько дней назад Украина просила о встрече с кандидатом в президенты США. По словам Зеленского, он хотел бы услышать мысли Трампа «из первых уст».
«Вы знаете, что я всегда с большим уважением отношусь ко всему, что связано с вами, и так оно и должно быть. Я могу быть в Нью-Йорке в пятницу, и это было бы хорошим временем для встречи. Я считаю, что для нас важно иметь личный контакт и понимать друг друга на 100%. Дайте мне знать, если вы будете в это время в городе - я бы очень хотел, чтобы наша встреча состоялась, как часть наших усилий, направленных на то, чтобы помочь нам закончить эту войну справедливым способом. С уважением, Владимир», - добавил президент Украины.
Украинская сторона пока не прокомментировала этот шаг.