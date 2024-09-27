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Индия отказалась «даже прикасаться» к российскому СПГ

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  • 27.09.2024, 12:44
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Индия отказалась «даже прикасаться» к российскому СПГ

Нью-Дели боится санкций.

Индия не будет покупать сжиженный природный газ (LNG), произведенный в рамках российского проекта Arctic LNG 2, который подпадает под западные санкции.

Об этом сообщил секретарь по вопросам энергетики Индии Панкадж Джайн, говорится в материале Reuters. «Мы не будем покупать поставки из Arctic LNG 2. Мы не закупаем никаких санкционных товаров. Если на продукт распространяются широкомасштабные санкции, мы не касаемся его», — отметил Джайн во время общения с журналистами.

Проект Arctic LNG 2, который реализуется российской компанией Новатэк, попал под санкции Запада из-за войны России против Украины. Соединенные Штаты также ввели ограничения против сотен компаний и физических лиц, которые поддерживают военную кампанию РФ, в частности компаний, участвующих в разработке Arctic LNG 2 и его логистическом обеспечении.

Arctic LNG 2 не может начать поставки газа и был вынужден остановить добычу. Для транспортировки Новатэку нужны специализированные суда, купить или построить которые из-за санкций невозможно.

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