Индия отказалась «даже прикасаться» к российскому СПГ

Индия отказалась «даже прикасаться» к российскому СПГ1
- 27.09.2024, 12:44
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Нью-Дели боится санкций.
Индия не будет покупать сжиженный природный газ (LNG), произведенный в рамках российского проекта Arctic LNG 2, который подпадает под западные санкции.
Об этом сообщил секретарь по вопросам энергетики Индии Панкадж Джайн, говорится в материале Reuters. «Мы не будем покупать поставки из Arctic LNG 2. Мы не закупаем никаких санкционных товаров. Если на продукт распространяются широкомасштабные санкции, мы не касаемся его», — отметил Джайн во время общения с журналистами.
Проект Arctic LNG 2, который реализуется российской компанией Новатэк, попал под санкции Запада из-за войны России против Украины. Соединенные Штаты также ввели ограничения против сотен компаний и физических лиц, которые поддерживают военную кампанию РФ, в частности компаний, участвующих в разработке Arctic LNG 2 и его логистическом обеспечении.
Arctic LNG 2 не может начать поставки газа и был вынужден остановить добычу. Для транспортировки Новатэку нужны специализированные суда, купить или построить которые из-за санкций невозможно.