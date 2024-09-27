Крупнейшие банки ЕС запускают альтернативу американским Visa и Mastercard 3 27.09.2024, 13:03

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Европа хочет вытеснить две самые дорогие финансовые компании на планете.

Крупнейшие банки Европейского Союза потратили годы на то, чтобы тихо создать новый способ оплаты, который, наконец, позволит клиентам отказаться от карт Visa и Mastercard. Таким образом Европа хочет вытеснить две самые дорогие финансовые компании на планете.

Об этом сообщает Bloomberg.

Wero, как называют проект, сейчас разворачивается в большей части Западной Европы. При поддержке 16 крупных банков и платежных компаний, включая BNP Paribas, Deutsche Bank и Worldline, платформа в конечном итоге позволит рассчитываться, используя свой собственный банковский счет вместо Visa или Mastercard.

Это может показаться простым, но если компании это осуществят, это может обойтись двум платежным гигантам в миллиарды долларов в виде комиссий, которые они получают от европейских продавцов.

Но что еще важнее, это пример беспокойства Европы по поводу зависимости от США в ключевых элементах инфраструктуры - финансовой или иной.

«Visa и Mastercard, будучи такими большими, имеют в своих руках большую власть над рынком», - сказала Мартина Ваймерт, генеральный директор European Payments Initiative, компании, стоящей за Wero. Идея состоит в том, чтобы создать «альтернативу международным решениям, чтобы предложить европейским игрокам и потребителям европейский выбор».

Wero предстоит пройти долгий путь, прежде чем она сможет составить конкуренцию Visa и Mastercard, которые вместе обрабатывают десятки триллионов долларов по всему миру каждый год. Ваймерт признала, что «было бы очень самонадеянно» называть фирму претендентом. «Мы своего рода стартап», - сказала она, хотя у нас уже есть 500 млн евро от своих спонсоров и готовая клиентская база от своих банковских участников.

Европейский сервис

За последние годы в Европе появилось множество национальных конкурентов, таких как Swish в Швеции, Twint в Швейцарии и iDeal в Нидерландах. Но ни один из них не столь вездесущ, как Visa или Mastercard - например, iDeal обрабатывает 70% онлайн-торговли в Нидерландах, но пока не позволяет потребителям совершать платежи в магазинах. Зачастую европейцы не могут использовать эти инструменты в соседних странах, поэтому они вынуждены выбирать американские бренды.

Wero, которая в прошлом году приобрела iDeal, а также люксембургскую Payconiq, стремится заполнить эти пробелы, говорят банки. Ее услуги будут доступны как через ее собственное приложение, так и через платформы участвующих кредиторов.

«Платежи - это вопрос объемов. Если у вас нет объемов, у вас нет возможности быть конкурентоспособными» по поводу пользовательского опыта, сказал Карло Боверо, глобальный руководитель карт и инновационных платежей BNP Paribas. У банка более 35 миллионов подписчиков платежного сервиса Paylib во Франции, которые объединяются с Wero.

Европа спотыкалась со своими предыдущими попытками в этой области. Проект Monnet стремился создать общеевропейский бренд карт, но был свернут более десяти лет назад из-за разногласий по поводу бизнес-модели. EPI стартовал в 2020 году с похожей идеей, но был вынужден сузить сферу деятельности, поскольку испанские банки вышли из альянса.

Вместо этого было решено начать с платежей со счета на счет, поскольку это было дешевле и проще для банков-членов в интеграции. Регламент ЕС для мгновенных платежей, обязывающий банки обрабатывать денежные переводы в течение десяти секунд, сделал этот фокус более актуальным. В следующем году он хочет расшириться в электронную коммерцию и предложить платежи в магазинах розничных продавцов по всему континенту.

«Это правильный шаг вперед для Европы, помимо всего остального, что мы привносим на европейский уровень, также рассматривать платежи более целостно через европейскую призму», - сказал Оле Маттиссен, глобальный руководитель управления денежными средствами Deutsche Bank. Он входит в совет директоров EPI. «Вопрос суверенитета платежей также является политическим», - добавил он.

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