Совет Европы призвал упростить визовый режим для белорусов 7 27.09.2024, 13:17

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И не требовать апостили на документах.

Парламентская ассамблея Совета Европы опубликовала гайд по решению проблем белорусов в изгнании.

ПАСЕ опубликовала рекомендации для европейских парламентариев с призывом принять меры по упрощению жизни белорусов в изгнании.

Документ на 107 страниц «Люксембургскія рашэнні: вынікі і пэрспектывы» опубликован на белорусском, английском и французском языках.

ПАСЕ выдвинула ряд предложений по проблемам, которые наиболее волнуют покинувших страну белорусов. Так, ПАСЕ рекомендует расширить выдачу гуманитарных виз родственникам политзаключенных, выдавать многократные шенгенские визы родным уехавших белорусов, а также выдавать многократные визы тем белорусам, которые находятся под угрозой преследования, но остаются на родине. Критерии для определения людей, которым положена такая виза, должен разработать Объединенный переходный кабинет.

ПАСЕ призывает страны Европы обеспечить белорусам в изгнании долгосрочную легализацию, а также выдавать белорусам паспорта иностранцев для обеспечения их права на свободное передвижения по Евросоюзу. Есть предложение рассмотреть возможность выдачи единого проездного документа, который признают все страны Совета Европы.

Совет Европы также предлагает разработать какое-то правовое решение на случай, если белорусов в изгнании станут лишать гражданства, и они останутся без действительных документов.

Ассамблея призывает не требовать от белорусов документов, которые можно получить только в государственных органах Беларуси — например, справки о несудимости или апостили на документы. Также в документе есть призыв не экстрадировать белорусов с красной карточкой Интерпола, выданной по требованию режима Лукашенко.

ПАСЕ просит власти европейских стран мотивировать банки не дискриминировать граждан Беларуси — разделять белорусов и режим Лукашенко.

Также в документе есть предложения по поддержке белорусской культуры и образования на белорусском языке для детей эмигрантов, белорусскоязычных издательств и белорусских ученых в изгнании.

Большинство этих предложений были выработаны на конференции в Люксембурге с участием представителей ПАСЕ в июне.

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