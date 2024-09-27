ВСУ ликвидировали одного из лучших операторов БПЛА войск РФ 27.09.2024, 13:26

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С 2014 года он воевал в бригаде «Призрак».

В Украине ВСУ ликвидировали российского оператора БпЛА Антона Выдру с позывным «Моссад». В свое время оккупант служил в израильской армии и мог получить паспорт гражданина Израиля, но решил умереть за Россию в Украине. О смерти оккупанта сообщает российское издание «Вот так».

О гибели «студента философского факультета МГУ» Антона Выдру стало известно 26 сентября. Он воевал в бригаде «Призрак», созданной в оккупированном Луганске, — занимался дронами. Оккупанту было 26 лет.

Известно, что Выдра поступил в вуз, но потом захотел приключений, бросил учебу и отправился в Израиль. Выдра прослужил два года и восемь месяцев в израильских ВВС авиатехником. Как он утверждал, обслуживал американские тяжелые истребители F-15.

Как пишет издание, после службы в Израиле Антон решил, что ему «эта страна не уперлась». В 2021 году он вернулся в Россию и поступил на философский факультет МГУ. После начала войны он осознал, что не может «находиться в стороне», и решил отправиться на фронт.

«У него был паспорт гражданина Израиля. Двойное гражданство. Специально пошел в посольство и отказался от гражданства Израиля — он в этой ситуации идентифицировал себя как русского, как российского. Это такая ситуация, она не выдумана мной, это реальная ситуация», — рассказал об оккупанте один из преподавателей МГУ студентам на стратегической сессии по «укреплению общероссийской гражданской идентичности».

В 2014 году Выдра вступил в бригаду «Призрак» — незаконное военизированное подразделение, которое возникло в 2014 году в Луганской области, потому что там служил его знакомый.

Выдра стал инженером и пилотом в FPV-взводе. Другие оккупанты нарекли его «Моссадом».

Сообщается, что Антон Выдра погиб в районе Часового Яра из-за прилета украинского FPV-дрона.

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