Путинские пугалки Сергей Ауслендер

27.09.2024, 13:46

Что стоит за «новой ядерной доктриной» России.

Посмотрел про «новую ядерную доктрину» Орды, которую они там обсуждали на странном форуме. Пугалка в чистом виде, плохо и на скорую руку состряпанная, оттого и весьма неубедительная.

Собственно, после фразы, что «Москва всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил» (см. любой эфир Соловьев-Киселева), можно было уже дальше не смотреть, но мы все же глянем.

Там сплошное сослагательное наклонение, если да кабы, и формулировки — очень неподходящие для «ядерной доктрины».

Что такое вообще «ядерная доктрина»? Это в каких случаях государство применит ядерное оружие и каков порядок применения. Первое, второе, третье...

А тут: «оставляем за собой право», «предлагается рассматривать» и тому подобные мутные формулировки.

Вот, например. Сначала Путин говорит: «также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия». Потом: «Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». Когда средства воздушно-космического нападения пересекут государственную границу уже будет поздно что-то «рассматривать». Там счет идет на минуты, а они что-то будут рассматривать.

Понятно, что все это связано с испытаниями ракеты «Сармат», которая в очередной раз рванула на старте и вдребезги разнесла полигон. Итого, на сегодняшний день у них нет стопроцентной уверенности, что ракеты шахтного базирования (главный сдерживающий фактор) вообще полетят. Стоящие там «Воеводы» уже давным-давно выслужили все сроки. Поэтому надо заняться самоутешением и показать, как выразился Дмитрий Анатолич Медведев «гнилому неонацистскому режиму и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе, что есть повод призадуматься». Вот у него с формулировками — полный порядок.

Сергей Ауслендер, Telegram

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