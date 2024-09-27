Лукашенко запаниковал Александр Удафович, UDF

27.09.2024, 13:51

Атака впечатлила престарелого диктатора.

Престарелый диктатор пообещал белорусам безопасный отечественный мобильный телефон. А до этого обещал белорусский электромобиль и даже самолет.

В Беларуси намерены сделать отечественный мобильный телефон со своим программным обеспечением. Об этом Александр Лукашенко рассказал 27 сентября на встрече со студентами.

По его словам, на сегодняшний день в стране производятся современные автобусы и электробусы, легковые автомобили, тракторы и комбайны, которые «по качеству не хуже лучших импортных образцов».

«Есть достижения в микроэлектронике, даже ноутбук свой сделали, в информационных технологиях, фармацевтике, биотехнологиях. Это я только малую часть назвал. Страна развивается, люди также развиваются», - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

«И отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, мы тоже сделаем. Обязаны сделать, потому что гаджеты сегодня, как вы видели в последнее время, превратили в боевое оружие. Это уже вопрос национальной безопасности», - подчеркнул диктатор.

18 сентября израильские спецслужбы ошеломили мир своей атакой на террористическое движение Хезболла. По закодированному сигналу были единовременно подорваны десятки тысяч пейджеров, мобильных телефонов и других гаджетов. В результате этой спецоперации, которая готовилась около 15 лет, пострадали несколько тысяч боевиков.

И судя по тому, что говорит Лукашенко, его эта атака на Хезболлу также впечатлила.

Александр Удафович, UDF

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com