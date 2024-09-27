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В России разбился вертолет с «единороссом» на борту

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  • 27.09.2024, 13:55
  • 8,492
В России разбился вертолет с «единороссом» на борту
Сергей Сметанин

Он летел на рыбалку.

В четверг, 26 сентября, в Архангельской области РФ разбился частный вертолет Robinson R44, в результате чего погибли два человека, один из которых, вероятно, депутат гордумы от путинской партии «Единая Россия» Сергей Сметанин.

Об этом сообщило российское издание «Медуза».

В тот день пропагандистские СМИ писали, что вертолет, который направлялся из поселка Бычачье в поселок Карандашевская, исчез и перестал выходить на связь.

В пятницу, 27 сентября, российское агентство ТАСС сообщило, что обломки вертолета удалось найти. Кроме того, на месте аварии были обнаружены тела двух человек.

Отмечается, что полет, вероятно, был не согласован, в связи с чем возбуждено уголовное дело.

По данным СМИ, «близкие к силовикам» Telegram-каналы заявляли, что на борту были именно депутат Архангельской городской думы от Единой России Сергей Сметанин и местный бизнесмен Алексей Семенов, которому, собственно, и принадлежал вертолет.

Как утверждают каналы, Сметанин и Семенов якобы летели на рыбалку.

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