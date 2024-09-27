В России разбился вертолет с «единороссом» на борту

В России разбился вертолет с «единороссом» на борту7
- 27.09.2024, 13:55
- 8,492
Он летел на рыбалку.
В четверг, 26 сентября, в Архангельской области РФ разбился частный вертолет Robinson R44, в результате чего погибли два человека, один из которых, вероятно, депутат гордумы от путинской партии «Единая Россия» Сергей Сметанин.
Об этом сообщило российское издание «Медуза».
В тот день пропагандистские СМИ писали, что вертолет, который направлялся из поселка Бычачье в поселок Карандашевская, исчез и перестал выходить на связь.
В пятницу, 27 сентября, российское агентство ТАСС сообщило, что обломки вертолета удалось найти. Кроме того, на месте аварии были обнаружены тела двух человек.
Отмечается, что полет, вероятно, был не согласован, в связи с чем возбуждено уголовное дело.
По данным СМИ, «близкие к силовикам» Telegram-каналы заявляли, что на борту были именно депутат Архангельской городской думы от Единой России Сергей Сметанин и местный бизнесмен Алексей Семенов, которому, собственно, и принадлежал вертолет.
Как утверждают каналы, Сметанин и Семенов якобы летели на рыбалку.