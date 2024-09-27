Выживших в Украине российских зэков обманули 7 27.09.2024, 14:07

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Оставили без выплат за ранение и военных билетов.

Вернувшиеся с войны в Украине бывшие заключенные, помилованные Путиным, не могут добиться получения военных билетов и удостоверений ветеранов, а также выплат за ранения. Это следует из решения судов по искам экс-заключенных, с которыми ознакомилась BBC.

Согласно изученным документам, Минобороны РФ не оформляло контракты с заключенными, завербованными для участия в войне. «Специальный контингент», как их называли в ведомстве, записывали в отряды «Шторм Z» на основании «письменного согласия», которое не предполагало статуса добровольца, а также страховых выплат за гибель и увечья.

«В период участия в «СВО» статусом военнослужащего или гражданина, заключившего контракт о пребывании в добровольческом формировании, не обладал», — говорится в заключении военного суда в подмосковном Солнечногорске.

В решении военного суда в Саратове также отмечается, что истец «не обладал статусом военнослужащего, а участвовал в «„данные изъяты“ на специальных условиях. В период участия в СВО <…> пребывал в специальном формировании ШТОРМ-Z», отличающемся по своей правовой природе от добровольческого формирования», — указал суд в Волгограде.

BBC удалось найти только одно решение, в котором суд в Ростовской области признал экс-заключенного добровольцем и присудил ему компенсацию за полученное на войне увечье. Однако это решение обжаловали местные власти, которые выступали ответчиками по иску.

Также, как удалось выяснить из судебных документов, в апреле 2023 года Минобороны издало приказ под грифом «для служебного пользования» об оплате участия в войне бывших заключенных. В частности, он позволил не считать их военнослужащими или добровольцами и, соответственно, не выплачивать им или их родственникам предусмотренные законами и президентскими указами суммы.

В свою очередь главная военная прокуратура в январе 2024 года сообщила суду, что «выдача удостоверений ветерана боевых действий участникам спецоперации в составе штурмовых подразделений „Z“ приостановлена до особых указаний».

Заключенных на войну летом 2022 года начал вербовать основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Они отправлялись на фронт в штурмовые отряды на полгода, после чего получали помилование Путина и могли покинуть зону боевых действий. Позднее эту схему стало использовать Минобороны. Она применялась вплоть до 1 сентября 2023 года. После этого Путин прекратить миловать заключенных — появился закон, по которому их стали условно освобождать для отправки на фронт, но уже не на полгода, а до конца войны.

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