Один из беднейших регионов России стал лидером по тратам на мемориалы ликвидированным в Украине военным 5 27.09.2024, 14:19

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На втором месте оказалась Республика Тыва.

С 2023 года российские регионы заключили 34 контракта на сумму свыше 150 млн рублей на установку памятников и мемориалов памяти военнослужащих, погибших в Украине, следует из данных портала государственных закупок. Лидером по тратам на мемориалы стал Забайкальский край (более 42 млн рублей), который неоднократно входил в десятку беднейших регионов страны.

На втором месте оказалась Республика Тыва (более 23 млн рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (более 21 млн рублей). На начало сентября известно как минимум о 1212 погибших в Забайкальском крае, 716 в Республике Тыва и и 252 в Ямало-Ненецком автономном округе, по подсчетам «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си». Ямало-Ненецкий автономный округ за время войны стал одним из лидеров по тратам на расширение кладбищ, потратив более 15 млн рублей, согласно исследованию The Moscow Times. Первые скульптуры начали устанавливать в 2023 году, тогда потратили 47 млн рублей, а за 9 месяцев этого года уже 106 млн рублей.

В Забайкальском крае деньги были выделены на создание мемориального комплекса «героям СВО» в поселке Агинское (более 11 млн рублей в 2023 году), в городе Борзя (более 9 млн рублей в 2023 году), в селе Нерчинский завод (более 10 млн рублей в 2024 году) и в поселке Могойтуй (более 11 млн рублей). Село Агинское известно добровольческим движением «Золотые руки ангела. Агинское» и фондом «Доброе сердца Аги», которые отправляют в зону военных действия средства индивидуальной защиты, палатки и свечи. В городе же Борзя неоднократно хоронили бойцов ЧВК «Вагнер».

В Республике Тыва 23 млн рублей были потрачены на строительство мемориального комплекса «Парк героев-участников СВО» в городе Кызыле. Ранее мэр города Карим Сагаан-оол помогал открывать в самопровозглашенных ЛНР и ДНР базы отдыха для военных.

В Ямало-Ненецком автоном округе более 14 млн рублей было выделено на изготовление, доставку и монтаж памятника на объекте «Мемориал памяти погибшим в ходе СВО» в селе Мужи, более 3 млн рублей на приобретение, поставку и монтаж стелы СВО и более 2 млн на установку мемориала СВО в селе Яр-Сале. Открыть памятник в срок в селе Мужи при этом не удалось, так как населенный пункт расположен далеко от федеральных трасс, а в самом селе нет дорог.

Из 153 млн рублей, потраченных российскими регионами, более 49 млн рублей были выделены на создание памятников и скульптурных композиций, более 105 млн рублей на создание и оснащение мемориальных комплексов.

Среди памятников и мемориалов есть и те, которые связаны не только с войной России в Украине. Так, в республике Хакасия закупили изготовление и доставку монументально-скульптурной двухфигурной композиции «Воин Великой Отечественной войны и воин СВО»» на сумму более 1,5 млн рублей. В Самарской области более 800 тыс. рублей потратили на благоустройство мемориала «Отвага, честь и мужество» в память о погибших в Афганистане и в Украине.

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