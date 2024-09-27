Подводит память? 15 27.09.2024, 14:19

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Почему диктатор снова заговорил про «белорусский мобильный телефон».

При посещении БГУИР 27 сентября Лукашенко пообещал создать отечественный мобильный телефон. Между тем, его уже показывали 6 лет назад.

– И отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, мы тоже сделаем. Обязаны сделать, потому что гаджеты сегодня, как вы видели в последнее время (в Ливане – прим.), превратили в боевое оружие, – сказал Александр Лукашенко.

Забавность эпизода не только в том, что после трех десятилетий его правления белорусская промышленность не в состоянии создать гаджет, который был бы конкурентоспособным на рынке.

Нелепость заявления правителя также в том, что шесть лет назад (в 2018-м) власти уже заявили о создании отечественного смартфона по поручению Лукашенко, пишет «Салiдарнасць».

Тогдашний председатель КГБ Валерий Вакульчик даже показал журналистам госСМИ «защищенный» гаджет для правительственной связи.

Глава КГБ на голубом глазу заявил, что смартфон уже запускают в производство, что белорусская разработка превосходит аналоги по некоторым параметрам, что будет организован экспорт гаджета «некоторым дружественным государствам».

Последовавшая с тех пор тишина показала, что отечественный смартфон был убогим устройством, не имевшим перспективы. И вот Лукашенко вновь инициирует разработку отечественного смартфона. Может, 70-летнего правителя начала подводить память?

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