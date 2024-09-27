Bloomberg: Путин уже начал войну против Запада 6 27.09.2024, 14:27

5,794

Россия проводит квази-скрытые операции.

С начала войны в Украине избегание эскалации — перехода к более масштабному, глобальному конфликту было постоянной обеспокоенностью президента США Джо Байдена. Но почти три года спустя реальность такова, что война уже обострилась, просто не совсем так, как ожидали многие наблюдатели. Беспокойство по поводу эскалации вспыхнуло в последние недели, когда Байден рассматривал вопрос о том, позволить ли Украине использовать американское оружие, в частности ракеты ATACMS, для нанесения ударов по России на большие расстояния.

Владимир Путин предупредил, что если западные страны поддержат Украину, они фактически станут воюющей стороной в конфликте со всеми возможными последствиями и заявил, что меняет российскую ядерную доктрину, чтобы быть готовым к такой угрозе, сообщает Хол Брендс, колумнист Bloomberg.

Колумнист отмечает, что наиболее вероятным сценарием российской эскалации является усиление двух типов асимметричной эскалации, к которым Россия уже прибегает, чтобы наказать сторонников Украины, не провоцируя при этом полномасштабную войну с Западом. Во-первых, это продолжающаяся кампания саботажа и подрывной деятельности, направленная на Европу.

«Путин не обстреливал ракетами Варшаву или Лондон; он не отправил войска для вторжения в Польшу или страны Балтии. Но Россия проводит квази-скрытые операции: атакует железные дороги, склады и другие ключевые логистические объекты, иногда нанимая местных преступников» или беженцев в качестве геополитических «временных подрядчиков», — пишет Брендс.

Не стоит ожидать, что Путин открыто возьмет на себя ответственность за кампанию беспорядков и убийств. Но послание, даже если оно неявное, нетрудно понять: если европейские страны или даже частные граждане вмешиваются в войну в Украине, они не должны рассчитывать на то, что останутся невредимыми.

Второй тип эскалации предполагает усугубление геополитической нестабильности в других зонах конфликта, в частности, в районе Красного моря. Этим летом Путин рассматривал возможность предоставления йеменским хуситам современных противокорабельных крылатых ракет, которые могут нанести смертельный ущерб американским военным кораблям и гражданским судам, осуществляющим патрулирование.

Есть также признаки того, что российские военнослужащие все еще помогают хуситам в качестве советников. Путин считает, что усиление поддержки хуситов было бы стратегической двойной выгодой, отвлекая США от Украины и в то же время наказывая Америку за ее роль в этой войне.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com