«Россияне чувствуют, что идет подготовка»1
- 27.09.2024, 14:34
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Полковник ВСУ спрогнозировал изменения на фронте в начале октября.
Военная помощь Украине на более чем 8 млрд долларов, выделенная США, может поспособствовать серьезным изменениям на фронте, считает полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
В интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей» военный эксперт заявил, что в начале октября, еще по сухой погоде, ВСУ могут начать наступательные операции на Запорожском направлении.
Россияне чувствуют, что идет подготовка, поэтому активизировались на данном участке фронта.
Они однозначно готовятся к противодействию или к контратакам, подчеркнул Свитан.
Противник может сделать то же, что украинская армия предприняла в августе по Курску. Тогда россияне разворачивались, чтобы двигаться в сторону Сум, а мы на контратаке опередили вражескую группировку и распылили ее.
«Как только оккупанты увидят, что у нас идет разворачивание сил и средств по какому-то направлению, они начнут действовать, – сказал полковник. – Это может быть Васильевка, Энергодар, Пологи, Скадовск. По Запорожскому фронту очень много направлений».