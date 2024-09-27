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Зоя Белохвостик отметит день рождения моноспектаклем «Moj Hleb»

  • 27.09.2024, 14:37
  • 1,342
Зоя Белохвостик отметит день рождения моноспектаклем «Moj Hleb»

Спектакль пройдет в Варшаве и Белостоке.

Народная артистка Беларуси, примы Купаловского театра Зоя Белохвостик отметит свой день рождения моноспектаклем «Moj Hleb»

«Moj Hleb» – это спектакль о судьбе пяти поколений театральной династии, о Купаловском театре и о том, как события в Беларуси отражаются на судьбе людей.

Показы состоятся в Белостоке и Варшаве.

Белосток, 24 октября, Nie Teatr, Ulica Henryka Sienkiewicza 4.

Варшава, 27 октября, scena Przodownik, ul. Olesińska 21.

Билеты можно приобрести по ссылке.

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